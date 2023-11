El Teatro Reina Sofía de Benavente acoge el sábado el Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música Maestro Lupi, a partir de las 20 horas y ya están a la venta las entradas.

El espectáculo musical se divide en dos partes. La primera dirigida a la sección juvenil de la banda que interpretará las obras del XVI Certamen Galego de Bandas de Música en el que participó Maestro Lupi, tal y como explicó la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.

La segunda parte del concierto estará interpretada por la banda de música y constará de obras originales de bandas sonoras y el estreno de la obra "Will for Change". "La segunda parte del concierto son obras que vamos a estrenar con la banda como son la banda sonora de la película "Apolo XIII", "Aztec Fire" y "Will for Change", explicó el director de la banda, José López.

Esta última se estrenará de forma simultánea en 4 o 5 localidades. Es una obra colaborativa para banda sinfónica encargada por la Confederación Española de Sociedades Musicales a varias bandas. La obra musical está compuesta por Sara Galiana, María José Belenguer y el toresano David Rivas.

La idea ha sido, a partir de un tema principal, desarrollar tres movimientos donde se tratan, musicalmente hablando, algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más importantes. La composición se enmarca dentro del proyecto "Sostenidos Sostenibles".