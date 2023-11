El Ayuntamiento de Benavente llevará a pleno la modificación parcial de la Relación e Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario municipal en lo referente a dos puestos.

Uno de ellos es la de secretaria cuyas funciones son las de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y tiene 18 puestos subordinados en este Ayuntamiento; y el otro es el de interventor, cuyas funciones son el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación y tiene como subordinados un total de 5 puestos.

La propuesta municipal, que se ha llevado hoy a Comisión Informativa, es la de reclasificar estos puestos pasando a ser “de entrada” y no superior. No será necesaria la modificación de la plantilla de personal en cuanto que esta reclasificación no afecta a sus retribuciones. El puesto de trabajo de tesorería estará también reservado a un funcionario perteneciente a la Escala de Intervención-Tesorería (categoría de entrada).

Según explica la concejala del área, Sara Casquero, “la situación de Benavente es que hoy por hoy no tenemos 20.000 habitantes por lo que la clasificación de estos puestos está por encima de lo que le corresponde y, además, es muy complicado encontrar personal para ocuparlos”.

El Ayuntamiento sólo adopta un acuerdo de modificación de la RPT en cuanto a la clasificación de los puestos de los habilitados y de propuesta de clasificación a la Comunidad Autónoma. De modo que el acuerdo de aprobación definitiva se remitirá a la Comunidad Autónoma al objeto de que proceda a su clasificación. La competencia para la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo corresponde al Ayuntamiento Pleno.