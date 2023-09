Benavente: Avanza la elaboración de presupuestos y se prevé reducir gastos

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente trabaja estas semanas en la elaboración de los nuevos presupuestos municipales. De modo que las diferentes áreas y concejalías están realizando su trabajo pormenorizado para saber lo que se ha gastado hasta el momento y cuáles son sus necesidades de cara al próximo año económico.

Explica el concejal del área de Hacienda, a cargo del popular José Manuel Salvador, que "nosotros vamos a intentar reducir los gastos y se seguirán manteniendo los convenios formalizados. Por ejemplo los que hay con la Junta de Castilla y León en materia de violencia de género o los de otras áreas como por ejemplo el acordado con Aquona. Son subvenciones finalistas y no vamos a renunciar a ellas".

Desde la Concejalía se hace una valoración de lo que considera la situación financiera de la administración municipal y las expectativas en materia económica para el próximo año. "La situación del Ayuntamiento de Benavente ahora mismo tiene unos horizontes que preocupan. Esto no quiere decir que preocupen para mal. Ahora mismo no podemos decir que vaya a ir ni bien ni mal, pero sí va a depender de las circunstancias. Este Ayuntamiento, y le pasa a muchas administraciones ahora mismo, tiene muchos proyectos y sacar adelante esos proyectos no solo afecta al área de Hacienda", señala Salvador y añade que "hay otras áreas municipales que se ven implicadas como es el de Secretaría, Urbanismo o los servicios técnicos de diferentes departamentos existentes".

Falta de personal

Explica Salvador, en este sentido, que una de las preocupaciones de este Equipo de Gobierno es la tramitación administrativa y falta de personal para llevarla a cabo en proyectos que exigen de numerosos trámites burocráticos. "Son proyectos, como los europeos, que si salen adelante, va a costar dinero a los ayuntamientos. Es una situación que no es exclusiva de Benavente y que nos preocupa".

Ante esta situación explica Salvador que desde el Equipo de Gobierno se está apostando por implementar personal. "Lo estamos intentando pero ahora mismo es imposible, la partida de contratación de personal no tenía ya fondos en este presupuesto. No se puede coger el dinero del banco para lo que no está asignado", añade el edil.

En concreto se tiene previsto reforzar el área de Secretaría. "Se necesita una persona para licitaciones. En el tema del gasto hay que cumplir una serie de requisitos a la hora de contratar personal. Pero lo cierto es que es necesario contratar personal para esta área puesto que si las licitaciones no salen adelante, no se puede seguir avanzando con ningún proyecto".

En cuanto al desarrollo del Puerta del Noroeste explica también Salvador que "por ahora creemos que el próximo año va a ser decisivo para ver ya los avances. Nuestra preocupación es que el año que viene en materia de Hacienda vamos a tener que solicitar cantidades importantes de dinero para que el Ayuntamiento pueda cubrir la parte que le corresponde y se va a tener que endeudar".

A esto habría que añadir también la aportación municipal prevista para las obras de saneamiento y abastecimiento en el Centro de Transportes. "Si sumamos las cantidades estamos hablando de unos 3,4 millones de euros que vamos a tener que pedir. Ese dinero, es cierto, que estará invertido bien si se consigue el desarrollo previsto con el Puerta del Noroeste pero tiene que producirse".

Otro de los hándicaps de cara al próximo año es "que han subido los costes. Si hay sobrecoste lo tenemos que cubrir. Es lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, con las obras del barrio San Isidro y vendrán más cosas".

Respecto a la elaboración de los presupuestos municipales explica el concejal algunos cambios "determinantes". De modo que explica que "el Estado ha subido las aportaciones a las administraciones como ayuntamientos y eso ha sido un balón de oxígeno en el presupuesto anterior, también si había remanente se podía tirar de remanente y en Benavente se ha tenido la suerte de que ha aparecido un terreno en la zona donde está construyendo Mercadona por el que el Ayuntamiento obtuvo más de 300.000 euros y eso es otro balón de oxígeno".

Se refiere también a otros aspectos a tener en cuenta como que "la Mancomunidad de la ETAP del Tera no había pasado las facturas y se podía tener reservada una cantidad para esto, pero es que todo ha subido unos porcentajes", incide Salvador. Acaban de recibir ahora las facturas de 2022, del último trimestre y están pendientes aún todas las de 2023.