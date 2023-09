Benavente: Las lluvias arrasan más de la mitad del pimiento morrón, pero no merma calidad

Vuelven los hortelanos del pimiento de la comarca de Benavente al mercado de los jueves, varias semanas antes de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra prevista para los días 29 y 30 de septiembre. Como viene ocurriendo durante tres jueves consecutivos son tres los hortelanos de la zona del Tera que acercan pimientos en la zona habilitada en la calle La Encomienda. Aunque también se ha visto este codiciado producto en la mayor parte de los puestos de la Plaza Mayor y parte de la Plaza de Santa Cruz.

Dos de los mayores productores de pimiento morrón de la comarca de Benavente, procedentes de Abraveses y Micereces, salieron ayer a vender este exquisito producto y miran las previsiones del tiempo resignados “por lo que está por venir” y por lo ya perdido. Y es que las tasaciones de pérdidas realizadas hasta el momento apuntan a más del 70% de la producción en ambos casos. Las tormentas han venido a diezmar la cosecha del morrón en esta zona.

Explica Avelino, quien tiene unas 20.000 plantas de pimiento (algo más de 18.000 de morrón y el resto de lamuyo), que “el agua tenía que haber venido a mediados de agosto pero ahora con el pimiento rojo, el que no se abre se pudre. Está pasando con todo el pimiento”. Él, quien asegura que aunque tiene hijos no tiene relevo generacional en esta actividad agrícola, además del pimiento tiene maíz. "El pimiento da mucho trabajo pero, a pesar de las pérdidas sobrevenidas por el tiempo, compensa", señala. No forma parte de la marca de calidad IGP (Identificación Geográfica Protegida Pimiento Fresno-Benavente). Y no tiene intención tampoco de adherirse a ella. "Yo ya voy de salida y actualmente tengo un mercado muy definido".

Avelino trabaja con almacenes y "clientes de toda la vida" y "la producción que tengo sale toda. Ahora cuando vaya para casa tengo que ir a cortar pimientos y tengo 250 kilos vendidos para particulares. Trabaja bien y se le da bien", señala el hortelano.

En este mismo sentido, explica José Carlos, de Micereces, que "trabajamos el mercado local, eso es importante. En mi caso solo salgo al mercado en Benavente. De fuera no me vienen a comprar. Tampoco tenemos producción. El morrón está limitadísimo. Yo solo planto morrón unas 20.000 plantas, explica". Lo cierto es que la falta de productores de pimiento morrón ha llevado a un descenso considerable de los kilos que se ponían a la venta décadas atrás. "La gente que está acostumbrada al morrón sabe distinguirlo. Es un pimiento con una calidad espectacular", señala.

A pesar de las dificultades acarreadas por las lluvias y que se ha adelantado un poco la cosecha, esperan estar presentes en la Feria del Pimiento. Este año el kilo de morrón se vende a 2,20 euros. Estos hortelanos ponen los pimientos en dos tandas. La primera ya está muy avanzada y en cuanto a la segunda hay fruto aún verde, "espero que esté listo para la feria", señala.