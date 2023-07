Santa Cristina se viste de largo en la presentación del libro póstumo de Saturnino Cardó

En un acto emotivo con presencia de la familia de Saturnino Cardó, exalcalde y exdiputado provincial del PSOE fallecido el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa presentó ayer en la nave municipal el libro póstumo de político local: "Orígenes de Santa Cristina".

El acto comenzó a las ocho de la tarde y congregó a numerosos vecinos de la localidad. El Ayuntamiento ha hecho posible la edición de 600 ejemplares del que entregará copia a cada unidad vecinal.

Saturnino Cardó falleció antes de ver impreso un trabajo que llevaba realizando desde hacía años. En el prólogo, el autor incluye una dedicatoria: "Quiero dedicar la consecución de esta obra a Salvador Domínguez Lorenzo. Salva –tú lo sabes– sin tu concurso no lo hubiera conseguido", reza.

En el prólogo Cardó reflexiona sobre la España vacía y dice: "Cuando oigo decir a ciertos “patriotas” la forma que ellos pretenden solucionar el problema, se me ponen los pelos de punta". Da un consejo en imperativo: "¡Desconfiad siempre de esos politicuchos que, a los problemas complejos, les aplican soluciones simples.! Estos no cobran en moneda de íntima satisfacción".

"No me gusta la palabra vaciada, me huele a Dinamarca. Es una forma totalmente demagógica destinada solamente a llamar la atención. ¿Y después qué? ¿No les parece mucho más práctico y noble poner granitos de arena, aunque cueste sacrificio, para acercar a los descendientes de los que obligados se fueron, con fraternales muestras, y hacerles ver que los pueblos también pueden tener vida? El conseguir el acercamiento interfamiliar e intergeneracional. ¡Ese es mi objetivo! Espero que lleguemos muchos, si por fin llegamos", concluye el proemio.