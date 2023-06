Fiestas del Toro en Benavente: Paco Salagre, toda una vida agarrado a la maroma

Ha sido su última carrera del toro enmaromado. Francisco Salagre, Paco, deja ahora paso a las nuevas generaciones, tras décadas agarrado a la maroma y participando de su fiesta rodeado de amigos y de esa "familia" que ha formado en torno al mundo taurino.

Paco Salagre se despedía como corredor el sábado del toro enmaromado de un modo bien especial. Lo hacía vestido de traje como se corría antiguamente y rodeado del cariño y amistad de sus familiares y amigos, esos con los que ha participado en los festejos taurinos más importantes de toda España. Paco Salagre, quien se declara taurino y defensor de los animales, cree que "es preferible quitarse de la carrera, antes de que me quiten". Señala Salagre que su afición al toro enmaromado es "de siempre, porque mi padre estuvo muy vinculado al tema de los toros. Fue conserje de la plaza de toros, enmaromador en el antiguo toril y luego en el nuevo y colaboré muchos años con el. Con 15 años yo ya estaba enmaromado al torito".

En estas fiestas ha sido uno de los organizadores de la carrera y con una actitud muy humilde resta importancia a su importante labor y señala que "cada uno en su medida va aportando cosas al festejo. Lo importante es que exista una unificación de gente y se intenta siempre hacerlo lo mejor posible".

Explica cómo se prepara para la carrera del toro, algo para lo que hay que estar preparado física y mentalmente. "Hay que tener preparación física, concienciarte mentalmente y que el corazón sea capaz de unificar estas dos cosas", asegura.

Para prepararse físicamente "lo hago todo el año, un mínimo de dos horas y media. A mí me lleva mucho tiempo. Ya tengo cierta edad y el tema de lesiones cada vez se complica más. Aunque te prepares mucho". A pesar de estar preparado explica que "antes de que salga el toro lo paso mal siempre, y luego disfruto mucho en la carrera. Durante el toro tengo sangre fría y bastante capacidad de reacción. He estado metido en muchos embolados porque si quieres apostar a lo grande siempre hay problemas y dificultades y mucho miedo. Este año tuvo que quitármelo en décimas de segundo a la salida de la Rúa. Tuve un lapsus".

La Rúa es una de las calles que hace en su carrera delante del enmaromado, pero comienza antes, en la calle Matadero.

Antes de iniciar la carrera sigue una serie de "ritos". Dice que "rezo, porque soy creyente y llevo siempre una muñequera de Jesús Nazareno. También dos milagrosas en los bolsillos. Y llevo mucho miedo, creo que soy el que más miedo tengo de toda la calle".

Para él la calle Matadero "es la calle. Es el primer contacto que va a tener el toro con gente por delante. En Matadero empieza eso de que cuando quema la maroma los corredores no la sueltan. Es la gente que más respeto y mejor lleva el toro. Aquí todo el mundo lo hace genial. Hay que dar un voto de confianza por el que sujeta la maroma cuando más quema". Sigue su carrera por el pasaje "una calle antigua, estrecha, tiene un encanto especial. Allí ya se quita mucha gente". Y de ahí a la Rúa. "El adorno lo tiene esta calle. La gente que corre el toro no mira si tiene por dónde escapar del toro, no necesita ese sitio o no se mentaliza uno para eso", explica.

Paco Salagre asegura que "dejo el espacio a una generación que es de lo mejor, lo mejor". En su larga trayectoria corriendo el toro enmaromado asegura que "en los años 70 yo ya iba a los toros, en los 80 corría a partir de la Rúa y ahora he tenido la suerte de estar junto a corredores míticos, infinidad de ellos, como Carlos o Julio. Ahora esta generación está corriendo en unos límites que no se corrían. A pocos metros del toro. Saben estar y saben quitarse, están muy preparados. Ahora físicamente y mentalmente están muy preparados. Antiguamente veíamos un toro cada año y lo más que llegábamos era a hacer un desplazamiento. Ahora cuando llega el toro enmaromado estos corredores han estado ya en muchas dehesas, corriendo en cuarenta mil sitios. Estos corredores tienen una manta de toros su espalda.

Reconoce que su familia está incrédula ante su anuncio de dejar de correr el toro. "Son ellos los que soportan mi actitud, mi mal humor de lo que es una sobrecarga, la concentración. La mentalidad de alguien que corre es opaca. No necesitas que nadie te diga nada. Los que verdaderamente lo hacen bien son los familiares. Son los que aguantan".

Homenaje y reconocimiento

Antes de su carrera ante Belador, el toro enmaromado del sábado, sus familiares y amigos corredores del toro le hicieron un simbólico homenaje en el entorno de la calle Matadero y le entregaron una placa en la que reconocían su trayectoria como corredor del enmaromado. "Ha sido muy emocionante porque son corredores de los que hacen y no de los que dicen, cuadrilla, amigos, me ha emocionado muchísimo". Y es que, además de la placa, al entrar en la calle Matadero "uno de los buenos de verdad me estaba esperando con la marca de la maroma. Me han dejado cinco metros por detrás para correr la calle Matadero. Esta vez iba pensando que estaba disfrutando y al salir del Pasaje he dejado seguir a otros, a Alberto, a Luisdo. Para mí todo ese grupo de gente es familia que yo escogí, es respeto y admiración hacia ellos".

Incide Paco en que "la gente que hay ahora mismo tiene una preparación impresionante. No soy de los que hago de menos a las últimas generaciones. Hay que ponerse en el pellejo de los que están ahora mismo. Hay grandes corredores como Dani, Alberto que de jóvenes no tienen nada pero lo que tienen es un montón de clase. He corrido con gente sensacional, que respeta y escucha".