Finalizan las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente y es tiempo de hacer balance en distintos ámbitos. Por un lado, el que tiene que ver con el desarrollo del programa festivo. La concejala de Fiestas, Patricia Martín, realiza balance de lo que considera unas "fiestas difíciles, difíciles por el tiempo".

Señala la concejala que "hemos estado continuamente mirando para el cielo y en algunas ocasiones, como ocurrió con la fiesta del jueves, nos hemos visto obligados a suspender y en otras hemos tenido que trasladar las actividades a cubierto". Las inclemencias del tiempo han llevado consigo dificultades a la hora de "manejar el programa festivo. Este año no ha sido fácil. El año pasado teníamos 42 grados y bueno sabias que iba a salir todo. Pero este año no ha sido así. También suspendimos una suelta de novillos porque estaba lloviendo muchísimo y estamos pendientes de la seguridad de la gente".

Para la concejala el balance es positivo "para lo difícil que ha sido. Hay que valorar la dificultad del tiempo que nos hace en fiestas", señaló.

En el mismo sentido hace balance la Concejalía de Seguridad Ciudadana. El concejal del área, Fernando Marcos, valora positivamente estas fiestas en las que no se han dado situaciones de vandalismo o de peleas a reseñar. "Por suerte tenemos un refuerzo importante ya en la plantilla de Policía Loca y se han podido reforzar los servicios. Creemos que al tener más presencia de la policía en la calle también se nota en el balance de estas fiestas. Ese refuerzo, además, ha estado ayudado por Guardia Civil que también me consta que ha aumentado efectivos".

En general no hay que reseñar actos de gamberrismo y daños en mobiliario urbano. "Es la nota característica de prácticamente todos los días".

Sí se han sucedido como es habitual las quejas vecinales por ruidos, verbenas o charangas y un par de alcoholemias han precisado la retirada de vehículos, así como se ha procedido a retirar vehículos mal estacionados.

La declaración de Interés Turístico Nacional es "fundamental"

Se cierra un mandato de Fiestas del Toro en el que no ha sido posible finalizar la tramitación de las Fiestas del Toro de Benavente como de Interés Turístico Nacional y explica la concejala de Fiestas que "la tramitación está a falta de una memoria ya elaborada que hemos realizado Luciano (el alcalde en funciones) y yo desde nuestro puño y letra y simplemente queda enviarla". Como ya ha explicado anteriormente "los impactos no están todavía todos porque tuvimos pandemia de por medio y no pudimos impactar como nos hubiera gustado, pero la declaración está prácticamente para que esté lista en 2025 si se trabaja". Algo que consideran fundamental para "proteger el festejo. No sabemos el tiempo que va a durar esto".