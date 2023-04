Mañana será "Lunes de Pascuilla" y los benaventanos, un año más, rendirán honores a su patrona, la Virgen de la Vega, en una de las fiestas más importantes del año que tendrá su momento álgido cuando se de a conocer el nombre del Toro Enmaromado que recorrerá las calles de la villa el 7 de junio.

La fiesta de la patrona se remonta, al menos, al siglo XVI, cuando ya hay constancia de la celebración de una romería al santuario de Nuestra Señora de la Vega de Cimanes en conmemoración de la victoria cristiana sobre los musulmanes en la Batalla de la Polvoraria o Polvorosa

Según la leyenda, en el año 878, en tiempos de l rey Alfonso III el Magno, la Virgen de la Vega, con el Niño Jesús en su regazo, alentó a las tropas benaventanas y les dio fuerzas para luchar contra las huestes islámicas, a las que lograron vencer a orillas del río Órbigo.

Con el tiempo, la celebración se centró en la villa de Benavente y los benaventanos acabarían eligiendo a la Virgen de la Vega como su patrona. Además, desde el año 2004, "La Veguilla" tiene la consideración de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

El de mañana es un para pasar con la familia y los compañeros de peña y, sobre todo, un día de orgullo para los benaventanos. Pero los habitantes de esta ciudad tienen motivos para presumir de su tierra durante todo el año. Un municipio vibrante, la puerta al noroeste ibérico, que aún en la era del comercio electrónico mantiene un comercio local muy potente, como demuestran los siguientes ejemplos.

