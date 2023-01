“Cuando escribo mis textos siempre hay algún paisaje que me lleva a Zamora”

María Rodríguez es una escritora zamorana, de Villabuena del Puente, que ha presentado su primer libro en Benavente, en la Librería Ángela. En esta entrevista explica cómo desde niña siente la necesidad de escribir para ella misma, pero fue en la pandemia cuando decide emprender un curso de escritura creativa e inicia la difusión de sus textos a través de la red social Instagram. Ahí nace “La nostalgia del recuerdo”. La presentación en la librería de Benavente ha sido muy emotiva.

–¿Cómo se inició en la escritura de modo más profesional?

–Empecé a escribir desde muy pequeña. Siempre he escrito para mí y siempre escribo para vaciarme. Soy una persona bastante tímida, me cuesta bastante contar mis cosas y cómo me siento y siempre he utilizado la escritura para vaciarme. Como hace un tiempo, en pandemia, decidí hacer un curso de escritura creativa durante nueve meses en la Escuela Creativa de Escritores de Madrid y por ahí he ido conociendo a escritores y me he puesto más en contacto con esto.

–Háblenos de este libro “La nostalgia del recuerdo”, que es el primero que ha publicado.

– Nunca había pensado en escribir un libro como tal. A raíz del curso de escritores me animo a abrir una cuenta de Instagram público y he ido contactando con gente que también escribe. Veo que lo que escribo gusta y me animo a hacer algo más grande y de ahí nace “La nostalgia del recuerdo”.

–¿Cómo definiría este libro?

– Es un poemario de prosa poética. Relatos cortos con principio y fin que he hilvanado para crear una historia que tenga cierta coherencia. El libro tiene tres partes muy señaladas. La primera parte es “Contigo”, una historia de amor con todos sus vaivenes y con todo lo que conlleva una historia que termina. La segunda parte se llama “Sola” y habla de la soledad cuando una relación se rompe y tienes que volver a rehacer tu vida y a enfocarla desde tu soledad y ver toda ea parte que has vivido. Y la tercera parte es un poco el recuerdo a mi infancia, a los paisajes castellanos, a mi pueblo, a la vida que llevé en el pueblo con mis abuelos y el recuerdo de toda esa época.

–¿Qué echa de menos de ese pasado, de esa vida en el pueblo?

–Para mí la nostalgia es un recuerdo feliz. Para mí es algo que revivo pero con una entonación feliz. Los paisajes o los pueblos por los que estuve, o si estuve con una persona en un sitio concreto, todo eso lo enfoco en el libro. Aquí viene mucho los paisajes castellanos típicos, de mi tierra, de cómo se recogen las tierras en alpacas en el verano. Todos esos paisajes me inspiran a escribir. Cuando escribo siempre va a haber algún paisaje que me devuelva a Zamora y a mi pueblo y lo que yo he vivido. Los recuerdos ligados a canciones de antes también es algo que me inspira. Hay una lista dentro del libro de Spotify que son canciones que me han inspirado para escribirlo. Es un libro de relatos que no está escrito del tirón, no está escrito en una época concreta. Me inspiran las canciones, los recuerdos con mi abuela. Cómo vivía yo aquellos momentos en ese tiempo, los paisajes.

–La prosa poética exige al escritor una mayor exposición y usted dice que es tímida ¿le ha supuesto mucho pudor exponer al público sus sentimientos?

–Sí mucho. Como siempre he escrito para mí no lo pensé. Pero al escribir el libro pensaba que cuando lo leyera gente que me conoce o gente que pudiera sentirse un poco reflejada en el libro, estoy abierta en canal y cuesta mucho a la hora de hacer la presentación. Pero mi primera presentación ha sido muy emotiva.

–A la hora de escribir sus poemas ¿lo hace después de valorar un tema, o van surgiendo en momentos concretos?

–Cuando empecé a escribir escribía más el tipo de poesía con rima, que suena más a canción, que todo tiene que tener una rima. Cuando fui a la escuela de escritoras de Madrid, me quité la manía esa que tenía y nació este género que para mí es con el que más cómoda me siento porque al final es hablar de los sentimientos que tienes de un modo bonito. A la hora escribir surge, depende de los sentimientos, de cómo me encuentre, o si he leído algo. Me brota esa inspiración, empiezo a escribir y de ahí nace. Generalmente nace de cómo me siento, de lo que voy leyendo.

–¿Cuándo comenzó a escribir este poemario?

–Ha habido textos que estaban escritos antes de la pandemia. La primera parte fue escrito a lo largo de todo ese tiempo de la duración de la relación, que fue mucho. Y el libro está escrito desde el ayer. Contado como en pasado, desde la nostalgia del recuerdo de todo aquello que viví. Ha sido recopilar textos escritos de todo ese tiempo.

–¿Cómo ha sido el proceso hasta la publicación? ¿Ha sido complicado lograr el apoyo de la editorial, una vez que decidiste publicar tu libro?

–La verdad es que surgió todo muy rápido. Abrí la cuenta de Instagram en plena pandemia y ahí empecé a publicar en abierto y al poco tiempo me escribió esta editorial, les gustaron mis textos y me animaron por si tenía algún manuscrito que se lo presentara. Y de ahí surgió todo. Comencé a hilvanar los textos, recopilar más textos que tenía y se lo envié y me lo pusieron muy fácil desde el primer momento. Todo el proceso. No pensé que fuera a llegar el momento de tener este libro entre mis manos.

–¿Y la difusión? ¿Utiliza las redes sociales?

–Sí, al principio tenía mucha timidez, pero me he ido soltando. Conozco a muchos escritores que nos seguimos y nos apoyamos y eso te da mucha fuerza para seguir publicando y no estar tan nerviosa.

–¿Tiene previsto algún nuevo proyecto en marcha?

–Sí, tengo la intención este año de escribir otro libro más dedicado al pasado y a las vivencias de mi abuelo en el pueblo, en su tierra. Ahí estamos con ese proyecto de novela.