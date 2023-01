El Ayuntamiento de Benavente ha requerido esta mañana a todos los vendedores ambulantes que tienen asignados puestos en el mercadillo semanal de la avenida Cañada de la Vizana, que cumplan la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del mercado. Ya la pasada semana tanto la Concejalía de Seguridad Ciudadana como los representantes de los vendedores de este mercadillo mantuvieron un encuentro en el que se puso sobre la mesa la necesidad de ser más estrictos en el cumplimiento de esta ordenanza con el fin de ocasionar las menores molestias posibles a los viandantes.

Y es que precisamente un vecino de esta zona tramitó supuestas irregularidades en el mercado semanal que se celebra en Benavente ante el Procurador del Común que tras recibir los preceptivos informes municipales ha resuelto la queja. La resolución será atendida por el Ayuntamiento, según explica el concejal del área, Fernando Marcos.

Requerimientos del Procurador

En este sentido insta el Procurador a reorganizar el mercado de modo que se posibilite el paso de vehículos de urgencia o emergencia y se garantice la movilidad de todas las personas. Señala Marcos que para atender esta consideración, “lo que hemos trasladado a los vendedores es que tiene que haber un cumplimiento más riguroso de la ordenanza. De modo que se va a hacer una vigilancia especial del cumplimiento de la misma”. La intensificación del control por parte de la Policía Local es, precisamente una de las consideraciones recogidas en la resolución del Procurador.

También incide el Procurador en que, dado que el pasado año se produjeron dificultades de acceso de un camión de bomberos para sofocar un fuego de los cuestos de esa zona, se analice la oportunidad de elaborar un Plan de evacuación y emergencia para este mercado. Es algo que el Ayuntamiento “refundirá” en un texto pero que ya se lleva a cabo, según explica Marcos. “Efectivamente tenemos informes que se dieron a Policía, Protección Civil y Bomberos y lo que vamos a hacer es refundirlo en este plan”.

Otro de los aspectos que se van a tener en cuenta es la modificación de la ordenanza municipal con el fin de establecer, atendiendo a las consideraciones del Procurador, una hora de inicio del montaje de los puestos. “En las circulares que se remiten a los vendedores ambulantes se tiene establecido la hora del montaje a las siete de la mañana. Ahora lo trasladaremos a la ordenanza municipal, como ya ocurre para la hora del desmontaje de los puestos”, explicó el edil.

Vendedores ambulantes

Esta mañana se celebraba mercadillo de ropa en Benavente y uno de los representantes de este colectivo de vendedores ambulantes, José Rosillo, aseguró que “las ordenanzas están para cumplirlas, aquí y en todos los lugares donde participamos de nuestro modo de vida. La comunicación con el Ayuntamiento es cordial y es algo que agradecemos. Nosotros pondremos de nuestra parte para no incumplir con la normativa. Cosas como no salirnos del límite establecido para el puesto, o dejar el paso por las aceras. Por nuestra parte que no quede”.