Pedro Sánchez reformará los aseos del pabellón de La Rosaleda, en Benavente

Las obras del proyecto de acondicionamiento y ampliación del Pabellón de la Rosaleda de Benavente se ponen en marcha mañana lunes, jornada en la que la empresa adjudicataria tiene previsto el acopio de material para el inicio de los trabajos. Las obras se dividen en dos lotes y el acuerdo de adjudicación se realizó el pasado 14 de noviembre pero no ha sido hasta ahora que se podrá formalizar esta adjudicación, puesto que se ha tenido que resolver por los técnicos el recurso presentado por una de las sociedades licitadoras al proceso.

Será finalmente la empresa gallega Medulio Madera Sport la que realice el segundo lote para la instalación de un nuevo suelo en la pista de juego de madera maciza sobre el pavimento existente en la zona de juego, y realizará el marcaje de las líneas de juego para fútbol sala, balonmano y baloncesto. La adjudicación de estos trabajos fija el importe en 108.900 euros, sobre un presupuesto de licitación de 146.681,74 euros.

Explica el concejal de Deportes y Administración Interior, Fernando Marcos que “se ha retrasado el inicio de los trabajos porque era necesario darle la correspondiente respuesta técnica a la empresa que presentó reclamación, en la que no estaba conforme con algunos de los materiales presentados en la oferta de la empresa adjudicataria. No podíamos iniciar los trabajos mientras no estuviera redactado el informe técnico correspondiente. Nos reunimos con los adjudicatarios y nos explicaron el proyecto presentado, y también remitieron las correspondientes fichas técnicas del material que se va a utilizar en estas obras”.

El informe técnico municipal considera que la solución propuesta por la empresa adjudicataria es “equivalente o similar” a la de la licitación y “además mejora las prestaciones del sistema”.

La baja del importe de adjudicación permitirá a la Concejalía de Deportes destinar ese dinero a otras actuaciones en el pabellón de La Rosaleda. “Parte de ese dinero, un importe de 17.000 euros, se va a destinar a un videomarcador”, señaló Marcos. “Nos gustaría poder hacer coincidir los trabajos de pavimento con la instalación de la vídeo pantalla, al objeto de prestar un soporte técnico más pormenorizado”, recoge el informe técnico.

El concejal espera que antes de final de mes pueda resolverse el proceso de contratación del videomarcador para que pueda coincidir su instalación con los trabajos de este segundo lote del proyecto.

En cuanto a las actuaciones contempladas en el primer lote de este proyecto y al que se presentaron tres empresas se han adjudicado a la sociedad de Santa Croya de Tera, Pedro Sánchez . Los trabajos se centrarán en la renovación y ampliación de aseos existentes y la implantación de aseos accesibles que se realizará por un importe total de 119.757,13 euros, lo que supone una baja de 8.3230,85 euros sobre el presupuesto de licitación.

“Esperamos que la renovación de los aseos pueda llevarse a cabo también a principios de mes. Este mes va a ser un poco complicado, mientras duren los trabajos pero vamos a hacer todo lo posible para ocasionar los menores perjuicios a los deportistas. Vamos a poner todos de nuestra parte. Algunos de los equipos han trasladado su actividad al pabellón de Los Salados. En La Rosaleda mientras se ejecuten los trabajos en los aseos se va a dejar disponible al menos uno con el fin de que se pueda seguir haciendo uso de las instalaciones”, señaló el concejal. Ha agradecido también la disposición del Ayuntamiento de Zamora para acoger en el Ángel Nieto al Atlético Benavente, de forma puntual.

La Concejalía pone ya la vista en la siguiente actuación prevista en La Rosaleda El taller de empleo se va a encargar de la renovación de vestuarios de árbitros y almacenes. Y también está pendiente la ampliación del graderío.