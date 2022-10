El grupo Setex-Aparki, nuevo concesionario de la Zona Azul y del aparcamiento de la Mota, comenzará a funcionar previsiblemente a finales de noviembre, con el contrato ya formalizado y tras haber sustituido los 33 parquímetros actuales, entre otras mejoras y cambios ofertados.

Setex se ha hecho con el contrato tras presentar la mejor oferta económica. Del concurso quedó fuera el actual concesionario, Dornier, al incumplir las condiciones por ofertar como nuevos parquímetros reacondicionados.

Así lo ha entendido el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que desestimó su recurso a finales de septiembre.

El Pleno aprobará el lunes el nuevo contrato y es previsible que esté formalizado en quince días. Setex-Aparki tomará entonces el relevo efectivo de la gestión, asumiendo también a los siete empleados actuales de Dornier.

El principal cambio con relación a la gestión del servicio tiene que ver con el canon que percibirán las arcas municipales, que será de 150.000 euros al año, 12,5 veces más que lo que hasta ahora pagaba Dornier el Ayuntamiento.

El cambio resulta llamativo: de 12.000 euros al año de canon para Benavente, se pasará ahora a 12.500 euros al mes. Hace una década, el entonces Gobierno del PP llegó a informar de que la empresa sostenía que el servicio era deficitario

El concejal de Régimen Interior, Fernando Marcos, afirmó ayer que “no se explica” qué ocurrió hace una década. “Igual no se negoció de forma correcta, o el estudio de viabilidad no decía lo que ha dicho el actual. No se negoció del todo bien el canon irrisorio de entonces en comparación con el canon actual y me imagino que ninguna empresa oferta para perder dinero”, argumentó.