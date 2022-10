Algunos vecinos de Santa María de la Vega todavía no se explican qué clase de tormenta concentrada cayó en la localidad el pasado lunes. Eran las cinco de la tarde cuando de repente comenzó a granizar de forma intensa.

La precipitación duró apenas cinco minutos, según han explicado vecinos afectados, y sólo cayó en una parte del pueblo, en la margen izquierda de la carretera, en sentido Benavente. Las piedras de granizo llegaron a alcanzar el tamaño de nueces.

Lo más sorprendente, según el relato de los vecinos de la zona afectada, es que la tormenta no pasó de esta zona. No cayó ni una sola gota de hielo ni en el resto del pueblo ni en las localidades cercanas, Villaferrueña y Morales del Rey. En esos cinco minutos,la tormenta devastó algunos huertos, pero no causó más daños.