Benavente: Arte y oficios, en Casa Solita, con José Ángel Llamas

El Centro Cultural Soledad González acoge más de una veintena de obras artísticas de gran belleza. Se trata de la exposición sobre oficios tradicionales realizada por el artista benaventano José Ángel Llamas que no deja indiferente a nadie.

“La he realizado pensando un poco en los niños, para que se acerquen a oficios que no conocen, algunos de ellos ya desaparecidos”, explica el artista. “Me quedan unos cuantos oficios pero no creo que ya haga ninguna obra más sobre esto”, añade.

No falta ni un detalle de cada uno de los artilugios y herramientas que cada uno de los artesanos utilizaban en el día a día. El afilador, el tapicero, el matarife, el cestero, guarnicionero, alfarero o cacharrero y así hasta más de una quincena de oficios se pueden ver al detalle en la sala de exposiciones de Casa Solita.

Las imágenes, que toman vida propia en los cuadros presentados en esta muestra de Llamas, están realizadas en relieve. “Me gustaría ser el primero en pintura, pero como no lo voy a ser nunca, soy el único que lo hago con relieve. No tengo más que hilar. Además es que siempre me ha gustado. Todos los cuadros que tengo en casa son con relieve”, asegura.

El relieve de los cuadros está realizado con porexpan y algunos retales y aunque asegura que “no es un material muy costoso” sí han sido muchos años de trabajo y dedicación. “Tenía hechos unos cuatro cuadros por lo que estamos hablando de unos ocho años más o menos de trabajo. Es el tiempo que me ha llevado componer todo esto”, señala Llamas. “Yo siempre digo que si dejas algo mal, el ojo va siempre al fallo. A ver si no hay muchos ojos que me vayan al fallo en esta ocasión”, asegura de un modo muy humilde el artista.

En la presentación de la exposición, que permanecerá en la Casa Solita hasta el día 31 de octubre, estuvo presente la concejala de Cultura, Marian Martínez, quien puso en valor la presencia de José Ángel Llamas en el espacio del Centro Cultural, así como la obra presentada en esta ocasión. También el alcalde, valoró la muestra presentada por Llamas y destacó Luciano Huerga quien animó a los vecinos a visitar la muestra en la que “se cuida el mínimo detalle”, que contará con varios grupos de alumnos de los colegios de Benavente.