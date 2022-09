La recuperación del Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Benavente ha congregado a 70 jugadores, buena parte de ellos venidos de diferentes puntos del país, y ha contado entre ellos con tres Maestros Internacionales y cuatro Maestros FIDE.

El Abierto ha cumplido en esta reanudación su octava edición tras 12 años en barbecho y el Maestro Internacional Adrián Suárez, de Madrid, ha sido proclamado ganador con 7,5 puntos, seguido del Maestro FIDE de Ujo (Asturias), Iván Andrés (6,5 puntos), y del también del Maestro Internacional madrileño, Juan Plazuelo (6 puntos). Esta es la clasificación completa.

El torneo se ha disputado bajo la sombra del jardín arbolado de la Mota y se ha desarrollado de acuerdo con el sistema suizo de ocho rondas, con un ritmo de juego de 15 minutos más cinco segundos de incremento por jugada, el denominado sistema Bronstein.

Los desempates se han decidido por el sistema Buchholz, que consiste en dar a cada jugador una puntuación de un punto por cada victoria y medio por cada empate (tablas). Así, el ganador del Open, Adrián Suárez, ha ganado siete de las ocho rondas y ha firmado unas tablas.

La primera ronda arrancó a las diez de la mañana y la última ya pasadas las seis de la tarde. La entrega de premios se ha producido a las 19.15 horas con la presencia del concejal de Deportes, Fernando Marcos, que ha elogiado la labor del Club de Ajedrez de Benavente y la recuperación de este abierto internacional.

Además de la categorías general y provincial, en la que los premios eran en metálico, se repartieron trofeos y medallas entre las categorías sub 18, sub 14, sub 12. En total se han otorgado 2.450 euros en premios en metálico, de 600, 450 y 300, los tres primeros