Vacaciones sobre ruedas y a la sombra

Viajar con libertad, con autonomía, sin horarios... Estas son algunas de las ventajas que otorga pasar las vacaciones con una caravana. Esta clase de turismo, aunque siempre ha estado presente, ha tomado especial popularidad en los dos últimos años.

Cada verano son más los pueblos que disponen áreas para el estacionamiento de estos vehículos . De este modo, los viajeros pueden descansar y servirse de los servicios de la localidad para abastecerse o descansar en áreas tranquilas y en contacto con la naturaleza.

Este es el caso de Santa Croya de Tera, que cuenta con uno de los aparcamientos de caravanas que mayor afluencia de turistas reciben entre las localidades de la zona.

Juan José Arenas, alcalde de la localidad, es consciente de lo beneficioso que es para el pueblo la llegada y estacionamiento de viajeros con sus caravanas y autocaravanas. “Viene muy bien para que más gente conozca Santa Croya y, además, viene muy bien a los negocios que hay en el pueblo”, afirma. “Vienen y tienen tienda, tienen bar, carnicería, chiringuito... Y la gente acude y compra, y eso es bueno para el pueblo”, explica Arenas.

El alcalde se congratula de la iniciativa municipal de haber construido el aparcamiento de caravanas y de tener “un sitio tan elegante y tan bien preparado que hace que toda la gente que ha estado aquí diga que el pueblo es una maravilla”.

Tras dos años de situación sanitaria complicada y de vacaciones y viajes truncados por la pandemia, Arenas cree que “este año va a haber bastante más gente que otros años”; sin embargo, matiza que “el año pasado ya hubo bastante gente, yo mismo un día llegué a contar dieciocho caravanas”.

Conocedor de la tranquilidad que se vive en Santa Croya de Tera y, en concreto, junto a la piscina fluvial, donde se encuentra el aparcamiento, es Eli, un turista francés que llegó al pueblo hace dos semanas y que, de momento, no tiene pensado irse. “El pueblo es pequeño, muy tranquilo y la gente es muy simpática”, manifiesta.

Encontró el pueblo gracias a una aplicación donde los turistas comentan y comparten sus experiencias en parajes de estas características, y decidió quedarse, gracias también a que “hay mucha agua, que para mí es lo más importante”.

Eli, junto a sus perros, disfruta de la tranquilidad y los servicios de un pueblo que pone todo de su parte para la estancia de los viajeros. Además de los negocios existentes en el pueblo, el Ayuntamiento también dispuso un punto de desagüe para que las caravanas vacíen y llenen sus depósitos de manera gratuita. “Hay gente que se ha quejado de que no les cobremos nada, pero hacerlo no tendría sentido”, manifiesta Juan José Arenas. “Que cinco caravanas llenen sus depósitos con el agua de aquí le cuesta al Ayuntamiento 30 céntimos”, explica. Además, según el alcalde, “esto da mucha vida al pueblo con la gente que va y viene”.

Una forma de turismo limpia y respetuosa con la naturaleza

A pesar de potenciar la economía local durante la temporada estival, el turismo de caravanas suele generar reticencias por el temor popular a que los viajeros no respeten y ensucien el área que se ha dispuesto para el estacionamiento de sus caravanas o cualquier otra zona del pueblo, al tratarse de una forma de turismo más fugaz que otras maneras de viajar más tradicionales. No obstante, Arenas asegura que “no he visto personas más limpias”. “Vienen bien preparados, sin follón, ni nada tirado, utilizan las contenedores y todo perfecto”, agradece el alcalde. Se establece de este modo una relación de simbiosis entre pueblo y viajero en la que ambos se benefician mutuamente. Un viajero respetuoso con la zona donde estaciona es, así, agradecido con un pueblo que dispone gratuitamente instalaciones para que disfruten de sus vacaciones en entornos privilegiados. A su vez, cuando esas instalaciones se encuentran en buen estado y el pueblo pone de su parte, se genera una reacción en los viajeros que deciden volver al año siguiente o impulsar a otros a que lo hagan,