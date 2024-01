¿Por qué no pensar que 2024 va a ser el año cero de Zamora? Queda ya poco margen para imaginar peor panorama socioeconómico para la provincia que el actual. ¿Entonces? Si no se puede caer más abajo, solo se puede morir o subir. Estamos a principios de año y, costumbre obliga, hay que ver la botella medio llena. Es lo que tiene una provincia tan pequeña como esta, que cuatro cosas que se hagan bien se notan mucho, y sirven.

Me consta que la segunda edición de Fromago, que se celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre, ya se lleva tiempo preparando. Y que a pesar de que la Diputación, la gran mantenedora de la primera edición del certamen bienal, va a reducir su aportación (se va a quedar en 500.000 euros), aunque seguirá siendo, con mucha diferencia, la institución que más ponga, la feria del queso más importante de España va a repetir éxito.

¿Y por qué va a repetir éxito a pesar de que el Ayuntamiento de la capital sigue sin apostar claramente por ella, cuando va a ser sin duda el acontecimiento social y económico más importante de este año en la ciudad (valga como ejemplo: 300.000 asistentes en 2022)? Pues porque va a tener una organización coral. Sus promotores están trabajando para implicar a la ciudadanía de la capital y la provincia, visibilizando la figura del voluntario: todos de todo.

La segunda edición de Fromago va a evidenciar también el compromiso de la Junta con Zamora. No valen medias tintas. Esta provincia lleva años pagando la imagen de que no tiene remedio que parece haberse enquistado en el seno del Gobierno Regional. El Ejecutivo autonómico no puede dejar atrás ningún territorio de la Comunidad. Y si lo hace, debemos vocear hasta desgañitarnos.

Y, claro, hay que exigir al Ministerio de Agricultura que no vuelva a meter la cabeza debajo del ala, que no vuelva a pasar de esta provincia. El ministro Planas ha venido varias veces por aquí, ¿pero a qué? A salir en la foto. Nada de nada. ¡Qué un Ministerio, leches, es mucho más que una gestora de ayudas europeas?

Tenemos otro Ministerio que se autotitula del Reto Demográfico, pues que lo demuestre. Que no solo propicie que llenen nuestro territorio de chatarra renovable; que apueste por proyectos como Fromago, que la ministra Teresa Ribera use el BOE no solo para "salvar" Doñana, que demuestre que hace algo para que no cerremos el tenderete, porque hasta ahora nada de nada, puro vacío.