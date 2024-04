¿Suicidio en El Prat?: Ocho horas llenas de incógnitas

Ni atestado, ni fotografías de cómo se halló el cadáver ni del cuerpo antes de ser autopsiado en Barcelona, ni detalles en el informe forense en el que se especifique si se hallaron restos de pólvora en las manos de Cristina Mateos Riego, prueba esencial para determinar que ella misma se disparó en la sien con su arma reglamentaria de Policía Nacional dentro de su vehículo en el aeropuerto de El Prat.

Fechado el 5 de febrero de 2024, el documento ratifica la causa de la muerte indicada en el provisional de 30 de diciembre de 2022, "suicidio con arma de fuego". Pero, las ocho horas que permaneció en el párcking no dejan de plantear preguntas, aún sin respuesta para la familia. A la espera de las conclusiones definitivas del médico forense, la madre de la joven de 32 años continúa con sus dudas sobre las circunstancias en las que murió Cristina, a la que esperaba volver a ver dos días después de aquel 16 de diciembre de 2021 en el que sus compañeros la esperaban para cubrir el turno de las once de la noche, pero la hallaron muerta a la una de la madrugada.

La progenitora, Guillermina Riego, continúa con la misma angustia que cuando le comunicaron cómo había fallecido la agente nacional. "Entre las doce del mediodía y la una de la tarde hablé por teléfono con ella y estaba normal", recuerda. Una hora más tarde envió a su hermano un mensaje de voz que Guillermina conserva como prueba de que su hija estaba normal ese día, con ganas de venir a Zamora a celebrar la Navidad, dispuesta a disfrazarse de Papa Noel para dar una sorpresa al pequeño de la familia. "Cojo el avión el domingo", le decía a su hermano, "entonces, avísame si vais a cenar o no porque le hemos comprado reyes y le he dicho a mamá que me disfrazo de Papa Nöel y me da tiempo a dárselos, yo llego por la tarde-noche".

Un mensaje tras su muerte

Nadie volvió a escuchar la voz de Cristina, que a las 19.40 horas puso un mensaje en su estado de WhatsApp, en el que se leía "lo siento", según recoge el informe forense, que fija la hora de la muerte en las 19.00 horas. Un dato que para la familia no es indicativo de que quisiera quitarse la vida, sus allegados se preguntan si no pudo ser una tercera persona la que manipulara el teléfono móvil, "si dicen que murió a la 19.00 horas, no podía estar dejando un mensaje a las 19.40. Sospecho que podía haber alguien con ella", insiste Guillermina.

Los forenses recogen que Cristina estuvo en tratamiento psicológico, aunque su conducta no había cambiado a ojos de sus compañeros. Su familia sabe que fue dos meses a terapia, "hemos hablado con la psicóloga por teléfono y nos ha dicho que estaba perfectamente, sin tratamiento, sin ansiedad y sin depresión. No tomaba nada", explica la madre.

Cree que se le oculta información y que la investigación peca de escasa. Una cosa tiene clara, "se quieren agarrar a todo, a que si estaba mal y se quitó la vida. Pues no me da la gana, no lo voy a consentir".

Tampoco entiende que no se haya localizado a la amiga a la que supuestamente fue a llevar al aeropuerto en su coche, el vehículo en el que apareció muerta en el asiento del conductor y en lo zona de estacionamiento reservada para funcionarios. "Es un párking en el que se usa tarjeta, con cámaras", reitera para volver a pedir que le dejen ver la grabación del momento en el que Cristina entra, a las 17.00 horas, y cuando la encuentran sus compañeros la madrugada del 17 de diciembre.

Solo busca respuestas, está dispuesta a dejarse la piel en ello, irá a Barcelona las veces que sea necesario y pide apoyo para poder costear los gastos con bizums a una cuenta asociada al teléfono 613791516, "no trato de estafar, guardaré todos los justificantes para que los vea todo el que quiera. Yo no pido por gusto".

