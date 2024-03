Un ascensor del ARI de Los Bloques, en Zamora, parado por inundación

El área de rehabilitación integral de Los Bloques sigue dando quebraderos de cabeza a los vecinos del Grupo Martín Álvarez. La última incidencia ha sido la necesidad de parar uno de los ascensores porque el foso estaba lleno de agua, hasta un nivel que impedía el normal funcionamiento del elevador. Y es que, cuentan los vecinos, el problema de humedades continúa presente en los cinco ascensores exteriores que se construyeron en el grupo de viviendas, aunque el nivel del agua en el averiado supera al del resto.

Aviso de ascensor averiado / Cedida

La historia de este proyecto es larga. Un primer proyecto del ARI de Los Bloques terminó con la detección de numerosas deficiencias. El Ayuntamiento incautó la fianza a la empresa y hubo un segundo proyecto para reparar los desperfectos. En concreto las humedades de la caja de los ascensores se intentaron solucionar mejorando las cubiertas, pero la humedad sigue estando presente.

Con tal mala suerte, además, que el ascensor inutilizado da servicio a dos vecinos con discapacidad que necesitan usar el elevador para salir de casa.

Sin embargo, explican los vecinos, no solo no se solucionaron, sino que se provocaron más. Todos ellos se documentaron en un informe enviado al Ayuntamiento en el mes de noviembre y que de momento no ha tenido respuesta.