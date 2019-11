"En España, la investigación nunca ha sido fácil"

Nacida en Malillos de Sayago, Teresa de Pedro ha recibido el premio eWoman 2019 a la Trayectoria Profesional By CaixaBank por su carrera profesional como investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Comenzó a trabajar en el CSIC con una beca después de acabar la carrera. Allí hizo su tesis doctoral y se incorporó a un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ha desarrollado su carrera profesional durante 50 años.

La zamorana lideró el primer grupo español que puso en la carretera un coche sin conductor, uno de los pioneros del mundo en los años 90.

Se licenció en Ciencias Físicas en una época en la que no era fácil para una mujer estudiar una carrera, pero eso para ella no supuso ningún problema.

–¿Qué supone haber recibido este premio?

–Ha sido una tremenda sorpresa porque no lo esperaba. Me ha sorprendido mucho.

–¿Cree que es importante que se reconozca y se premie el talento femenino?

–Naturalmente, creo que es importante que se reconozca el talento, tanto el femenino como el de cualquiera, pero en particular, dada la situación discriminatoria que efectivamente tiene la mujer no solo en la sociedad española sino prácticamente en todo el mundo, creo que es importante que se reconozca el talento femenino. Es importante que se reconozca el talento y el talento femenino porque si se reconociese el talento en todas partes, el talento femenino se habría reconocido mucho más y desde hace mucho más tiempo.

–En la época que estudió no sería fácil ni estudiar una carrera ni estudiar Ciencias Físicas...

–Eso yo no lo viví como una dificultad. Luego me he dado cuenta de que no era fácil, pero no lo viví como una dificultad porque en mi casa mis padres siempre pretendieron que mi hermana y yo hiciésemos una carrera universitaria y eso a mí me pareció natural. Era lo que mis padres deseaban y lo que nosotras quisimos hacer.

–¿Por qué decidió dedicarse a la física?

–Decidí dedicarme a la física porque tuve en el colegio una buena profesora en esta materia. Buena en el sentido de que la física que sabía nos la explicó muy bien y a mí me despertó la curiosidad por hacer eso. Yo era buena en matemáticas y en las cuestiones de ciencias. Cuando iba al colegio me gustaba más el razonamiento que la enseñanza memorística, como entonces se enseñaban las letras, la geografía y la historia. Creo que ahora estas materias se enseñan de otra manera y hacen más fácil que a la gente le gusten, pero entonces se enseñaba de memoria y no te lo explicaban. A mí eso no me despertaba ningún interés, mientras que sí lo hacían las otras cosas.

–Uno de los proyectos más famosos que lideró fue el del coche sin conductor, aunque realizó muchos otros...

–Ha sido el último proyecto y el que ha tenido más repercusión y proyección mediática, pero a medida que iba evolucionando mi carrera y la técnica, creo que cada cosa que hice era importante en el momento que la hice.

–¿Ha tenido más repercusión porque está de plena actualidad?

–Las cosas en las que he trabajado eran importantes y de actualidad en su momento, pero eran de un ámbito más reducido. El proyecto del coche sin conductor todo el mundo entiende de qué se trata y sabe que es un coche que se mueve sin conductor, aunque no entienda cómo se hace. En el caso de otros trabajos que he hecho su objetivo no era tan fácilmente asumible por todo el mundo.

–¿Es posible investigar en España y se destinan suficientes recursos?

–Se puede investigar, pero con muchas dificultades. En España nunca ha sido fácil la investigación porque la sociedad yo creo que no se ha dado cuenta de la importancia que eso tiene. Probablemente los científicos tampoco nos hemos explicado bien para hacer entender a la gente lo importante que es. Todo el mundo ve que es muy importante construir carreteras, hacer un puerto y grandes obras públicas o tener una buena sanidad, pero la gente no ha sido consciente de lo importante que es tener una buena investigación y es tan importante como todo lo demás. Es más, si se hace buena investigación, se facilita la manera de hacer buenas infraestructuras, de mejorar la sanidad y de hacer muchas cosas, pero esa es una labor que hay que hacer poco a poco, de forma callada y en la que los medios de comunicación pueden tener mucha influencia.

–¿Animaría a las mujeres a luchar por lo que quieren y hacer lo que les gusta?

–Desde luego, les animo a luchar por lo que quieren. Las mujeres podemos participar en todos los ámbitos de la vida y haciendo lo que nos guste, lo que queramos y para lo que estemos capacitadas.