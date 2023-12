Esfuerzo y cercanía, bazas de la tienda local de Zamora

Dar mayores facilidades al sector del comercio. Esta es una de las principales reivindicaciones de los empresarios zamoranos que ven el próximo año con incertidumbre, aunque con la certeza de que su esfuerzo personal será clave para poder seguir sobreviviendo.

"Que tomen nota quien lo tenga que hacer para que, por favor, pongan todos los medios para que el comercio se revitalice, al menos en el centro. Los ciudadanos estamos dispuestos, pero como nos pongan palos en las ruedas es muy complicado seguir", declara Ana Zaragozá desde su establecimiento ubicado en la Plaza Zorrilla, una pop-up, es decir, una tienda fugaz que abrió sus puertas el 8 de diciembre y cerrará el 8 de enero. Un nuevo concepto de negocio que ha sido acogido con un gran éxito. "Cuando abrimos la gente se arremolinaba, ha tenido una resonancia en la ciudad increíble. La gente está sorprendida y nos dicen que, por favor, no cerremos", comenta.

Una expectación que demuestra el interés de la ciudadanía por las tiendas locales cuando ofrecen un buen producto. "Este es un comercio donde se habla con la gente, no es un comercio frío, además se ofrece un producto de proximidad que embellece y enriquece. También he constatado que en Zamora hay mucho turismo que tristemente encuentra una ciudad muy bonita, pero con locales de principios de siglo que se han machacado y muchos negocios cerrados. Esta es la calle principal y aquí todo se vende o se alquila, es una pena", dice Zaragozá.

Ante esta problemática, señala que sería necesario que la administración haga algo para "revalorizar los núcleos comerciales de las ciudades que han sido además históricos como la calle Santa Clara, que tuvo un gran esplendor y ahora, parece una ciudad de saldo".

Carmen Núñez, gerente del salón de estética Beauty Center, se suma también a esta demanda. "Desde las instituciones para ayudar a mi sector, lo principal sería la bajada del IVA que se subió al 21% y fue un gran golpe, sobre todo para ciudades como Zamora en la que mantener este IVA resulta complicado porque nuestros servicios llevan mucho producto, mucha mano de obra, mucha formación detrás y no le podemos dar el valor que realmente tienen porque además hay una alta competencia y desleal en el tema de precios", detalla.

Por ello, cree importante que se incremente el control sobre ciertos requisitos que se deberían exigir para no perjudicar a los verdaderos profesionales y proteger al consumidor. No obstante, de cara al ámbito local, reivindica también la agilidad en los trámites. "Zamora es muy complicada, pone las cosas muy difíciles a nivel de papeles", afirma.

Una complicación en el papeleo que no favorece al empresario que se enfrenta además a una ciudad con "muchas subidas y bajadas y sin un equilibrio en el consumo" al que se añade el problema por el aumento de la edad poblacional. "Tenemos gente muy mayor que no consume de la misma manera que lo hace la gente joven y hay que tener en cuenta que no hay un nivel económico alto. Es tan difícil el tener aquí un negocio que hay veces que te desanimas y piensas hasta qué punto merece la pena el seguir luchando para sobresalir y tener algo mejor", expresa.

Ante este panorama, ¿cómo mantenerse? "Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza y el buscar siempre el mantenerse en un equilibrio con los problemas que te va marcando la sociedad y los que te dan las instituciones teniendo siempre ilusión por mi trabajo, por mi empresa y por ver un proyecto en el punto que quiero verlo. No hay secreto, hay mucho esfuerzo detrás, mucha formación y el estar constantemente mirando qué puedo hacer para satisfacer las necesidades de mis clientas y que el público de Zamora me conozca para ser un referente en el sector", cuenta Núñez que tras quince años en el mundo de la estética con negocio propio en distintas ubicaciones ha logrado abrir recientemente en la avenida Víctor Gallego sus nuevas instalaciones.

Esta apertura se añade la de La Panera del Che con un segundo negocio en la ciudad ubicado en la Plaza Mayor que se inauguró en abril. "Abrir aquí en la plaza ha sido muy arriesgado, hay mucha gente, pero los costes aquí son muy altos", comenta el propietario, José María García. Sin embargo, después de estos meses su valoración es buena. "Va mejorando pero le queda mucho, hay que luchar mucho y trabajar mucho", detalla. ¿Sus expectativas para el 2024? "De cara al año que viene lo que esperamos es seguir, nuestra intención es seguir", pronuncia.

Un anhelo que comparte Antonio Gómez, gerente de Triángulo Sport, en la calle San Torcuato. "¿Cómo se prevé el año que viene? Eso pregúntamelo cuando acabe el próximo año. Esto no se sabe porque puede variar mucho", opina. Y es que tras casi cuarenta años atendiendo en su tienda no hace planes. "Es poco a poco, trabajando todos los días, es constancia porque a nosotros siempre nos tocan los palos, nunca nos tocan subvenciones. Así que lo que no ganes trabajando, no te lo van a dar de ninguna otra manera. La constancia y la perseverancia en el trabajo diario. No hay más, y la atención al público".

Ese sería su secreto: la atención y la cercanía al cliente que es lo que más se valora, "que tú le puedas ayudar o aconsejar". Este apoyo se agrega al que se hacen con ciertas acciones como la de los bonos de comercio solidarios, impulsada por el Ayuntamiento de Zamora. "Es un par de meses al año que nos está viniendo muy bien, tanto a nosotros como al cliente que está en el paro. Y la campaña del 10% de Caja Rural también nos favorece ya que el cliente suele decantarse por establecimientos que estén dentro de ella", subraya.

Muchos años detrás del mostrador llevan también los hermanos Julia y Jesús Quintas al frente de la joyería que lleva su apellido. "Es un récord llegar hasta aquí, requiere mucha paciencia. Empezó mi padre y nosotros hemos seguido como podemos, porque la cosa está cada vez más complicada, cada vez hay menos gente joven en Zamora y la gente mayor las joyas ya las tiene compradas", señalan. Ante ello, intentan adaptarse. "Antes había otra mentalidad y otras costumbres y ya no se compra como antes, ahora se miran más las marcas", dicen. Otro de sus obstáculos es el comercio on-line. "Es lo que más daño nos hace y es difícil luchar contra Internet", lamentan ambos.

Para contraatacar, intentan atraer al ciudadano con un escaparate atractivo, ofrecer un trato profesional, estar al día de las tendencias, continuar en la calle principal del comercio, Santa Clara, y "luchar como podemos". Además, agradecen al Ayuntamiento y a Azeco el impulso que notan con la campaña de bonos del comercio solidario. "Toda la ayuda viene bien. Sí se notan las campañas porque la gente se anima más a comprar. También hay que agradecer a Caja Rural lo que hace para ayudar al comercio en Navidad, que provoca que se adelanten las ventas", manifiestan.

Recuperación lenta contra un duro enemigo: las ventas online

"Estamos esperanzados de que el año 2024 sea un año mejor que éste". Así de optimista se muestra Ángel Hernández, secretario de la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE) respecto a la situación del sector. "El comercio en los últimos dos años tiene una senda creciente, no como quisiéramos, pero se va recuperando algo de la época anterior de la pandemia", añade. Y es que a pesar de que "hacen mucho más ruido los establecimientos que cierran que los que abren", quiere dejar claro que también hay otros que se crean.

"El balance puede ser neutro. Hemos vivido años de una actividad muy pujante en Zamora, con muy buen comercio, ahora han surgido nuevas formas de negocio contra las que es difícil competir y, aún así, se compite", valora Hernández. La calidad, el asesoramiento y el conocimiento del producto son tres de los pilares en los que el comercio zamorano se asienta para combatir, sobre todo, contra el mercado on-line. "Hay determinados artículos en los que la propia garantía está en ver y tocar el producto. Además, el conocimiento del mismo que tiene el propio comerciante que se deriva en un asesoramiento al cliente, las facilidades que se dan y la mayor seguridad en el pago son otras ventajas que tiene", dice.

Una visión positiva que le gustaría contagiar a la sociedad zamorana a la que demanda el apoyo al comercio de proximidad. "Partimos de la premisa de que el establecimiento que está es porque es competitivo y ofrece un producto con una adecuada relación calidad-precio, por eso, la gente tiene que pensar, desde un ámbito local y proteccionista, que a todos nos interesa que haya una actividad comercial y económica en la ciudad", declara. "La gente debe tener en cuenta que cuando compra en Zamora contribuye a que su entorno tenga mayor dinamismo económico y se va generando un valor añadido que beneficia a todos", reitera.

Un sostén del consumidor que tiene ir acompañado también por el amparo de las instituciones. "Estamos trabajando muy bien con la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora mediante campañas, promociones y acciones con las que intentamos ayudar, en la medida de lo posible, a dinamizar y hacer visible el comercio", explica. Un apoyo de la administración local que, en su opinión, debería trasladarse también a otras instituciones.

"A nivel regional y nacional también se requieren apoyos y deben venir por la vía de la ayuda pública. Por ejemplo, ahora es muy importante la digitalización en el comercio, por lo que la administración regional y nacional debe apostar sobre aspectos de este tipo, así como otros temas más globales, acciones e inversiones que favorezcan al pequeño comercio", concluye Hernández.

Actuar en zonas concretas que en su día tuvieron un gran auge comercial es uno de los principales objetivos de la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora que dirige David Gago. "Es muy importante para definir cuáles son los retos que tiene el comercio de Zamora elaborar una estrategia a corto y medio plazo. Para ello, hemos encargado dos estudios: uno sobre el comercio minorista y de proximidad para trabajar sobre las zonas comerciales, no solo del centro sino también de los barrios, para saber en qué tenemos que invertir para reactivarlo; y otro segundo informe sobre el comercio mayorista", explica Gago.

Este segundo punto afecta al Mercado de Zamora con un acusado "problema de dinamismo" sobre el que ya se ha empezado a desarrollar una estrategia para conseguir que tenga más actividad. "Tenemos unos retos muy fuertes dentro de la propia concejalía de Promoción Económica de la que depende el área de Ferias y el área de Comercio. El Mercado de Abastos se va a mudar, hay que iniciar los trabajos y las obras de remodelación del actual Mercado de Abastos y tenemos que conseguir que el mismo dinamismo que hemos obtenido en estos meses de la Navidad, se traslade a la nave en la carpa provisional que vamos a montar en la Marina", añade.

En cuanto a las ferias y mercados, Gago avanza que se va a impulsar el Mercado Medieval de septiembre para que participen más artesanos al igual que se hará con la próxima edición del Mercado Navideño. La idea es sacar los pliegos con más antelación para planificarlo con más tiempo.

Entre las novedades del próximo año 2024, el edil adelanta que habrá un Día del Comercio organizado junto a Azeco y en San Pedro una feria relacionada con el trigo. "Estamos hablando con Harina Tradicional de Zamora para hacer una feria relacionada con el cereal y el pan. Es la idea original, aunque hay que hablar con más instituciones y empresas. Todavía es un anteproyecto, pero creemos que la vamos a poder realizar", comenta el concejal.

Continuidad tendrá la campaña de Bonos de Comercio Solidarios. "Tenemos que mejorarla viendo en que se acierta para fortalecer esos puntos y limando posibles problemas", señala. Asimismo, se realizarán nuevas acciones. "Hay ideas bastante claras sobre la mesa pero tampoco nos vamos a adelantar, vamos a esperar también a tener el proyecto del comercio de proximidad para saber por dónde nos dicen que se puede apuntar para fortalecer el comercio de proximidad, pero ya aviso que vamos a trabajar en zonas específicas segmentando calles concretas que a todos nos interesa tener revitalizadas", dice Gago.

Calles céntricas como San Torcuato, pero también en barrios como Los Bloques, Pinilla, San Lázaro, Peña Trevinca, Pantoja... " Hay numerosas calles que en su día tuvieron un auge comercial y que siguen teniendo todavía un importante comercio de proximidad", declara.