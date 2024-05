Pacientes piden la intervención de Sanidad en la falta de bolsas de orina en Zamora

Ante el desabastecimiento de bolsas de orina que se lleva produciendo desde principios de este año la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) "insta a los responsables de las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas a solucionar, con las diferentes alternativas que tienen a su alcance, este problema de salud que solo se sigue agravando pasado estos meses". La presidenta, Carina Escobar, cree que "las consejerías de Sanidad tienen como alternativa comprar bolsas de orina que no están financiadas, no hay desabastecimiento de estas bolsas".

En un comunicado, la entidad señala que "además del impacto que está suponiendo en calidad de vida, autonomía y la incertidumbre de no contar con este producto sanitario tan importante para estos pacientes, "se suma el riesgo de infecciones puesto que suponen un alto coste, y están recurriendo a la reutilización de las bolsas varias veces, dando lugar a un incremento de infecciones urinarias y bacterianas en un colectivo especialmente afectado por resistencias antimicrobianas. La reutilización de bolsas condena a los pacientes con menos recursos", afirmó Escobar.

Hay que recordar que las resistencias bacterianas causan unas 23.000 muertes anuales en España. Por ello, desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, abogan por dar una urgente solución a esta problemática que es un riesgo más para la resistencia antimicrobiana", afirmaron desde la entidad.

"Es inaceptable que, por causas ajenas a las personas con lesión medular, entre otras patologías, tengamos que vivir con una peor calidad de vida. Exigimos a la administración y a las consejerías competentes que resuelvan este grave problema haciendo compras destinadas para las personas usuarias que así lo requieren", apuntó la presidenta de Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), Mayte Gallego.

Estas entidades están trabajando con la Dirección General de Farmacia y Cartera del Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios "para poner solución a esta situación que limita los derechos de los pacientes".

