El tejido empresarial zamorano analiza sus ventajas para captar emprendedores

Zamora es un buen sitio para emprender. Así quedó demostrado en el evento que ayer reunía en el Teatro Ramos Carrión a representantes de instituciones, empresarios y ponentes de prestigio que explicaron las oportunidades que ofrece la provincia a los futuros emprendedores. "Zamora tiene muchos recursos y una calidad de vida espectacular. Es un sitio en el que se vive muy cómodo, es relativamente barato, tiene unas distancias muy pequeñas y, además, la vivienda no es tan cara como en otras ciudades. Otra ventaja que tiene Zamora es que estamos a una hora en AVE de Madrid", señala Elena Pérez, de Activa Zamora, impulsora de la cita titulada "Actitud emprendedora" promovida por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Laborus Work Consulting y Caja Rural.

Una reflexión que muchos de los participantes en el evento compartieron a través de un enriquecedor programa para aventurarse con éxito en el mundo empresarial. "Como está ahora la economía, es cierto, que es difícil la situación para el emprendedor, pero teniendo una buena idea y ganas, con mucho esfuerzo y tesón se puede sacar adelante", añade Pérez.

Una idea que se extendió durante la jornada que no solo fue útil para los emprendedores, sino que se extrajeron enseñanzas de interés para cualquier empresario. "Renovarse es esencial en estos tiempos y más en una zona como Zamora en la que la gente tiene ya una media de edad un poco avanzada", comenta la responsable de comunicación de Activa Zamora. En este sentido, explica, que han detectado que "hay gente a la que le cuesta mucho el tema de las nuevas tecnologías. Hablamos de páginas web o tecnicismos como un ecommerce y hay personas que se pierden, pero es necesario que entiendan que con estos recursos se puede hacer mucho más y llegar más lejos con su negocio".

Un cambio de mentalidad que también debe darse entre los más jóvenes, aunque en otro sentido para que no todos quieran ser funcionarios. ¿Cómo conseguirlo? "Con formación, creatividad y esfuerzo", dice. Y también, a través de estos eventos en los que se trata de impulsar la cultura emprendedora y lograr que haya más personas que se decidan por Zamora como un lugar en el que instalar su compañía y hacerla crecer.

Una oportunidad para luchar contra la despoblación

El foro dejó patente que "cualquier persona desde el salón de su casa con unas redes sociales y una cámara y un micrófono puede emprender un negocio prácticamente de lo que quiera". Una ventaja que hace que Zamora pueda competir con Madrid o Barcelona.

"Sorprendentemente, sí hay un montón de gente que ve el emprendimiento como una oportunidad para quedarse a vivir en Zamora porque piensan que no está lejos de Madrid y si tiene algo físico, almacenarlo no cuesta tanto trabajo. Ahora, además, hay empresarios que utilizan, por ejemplo, dropshipping un método de envío y entrega de pedidos minoristas en el cual no es necesario que la tienda tenga los productos que vende en el almacén. Hay muchos modelos de negocio que no requieren estar en Madrid o Barcelona", exponen los promotores de Activa Zamora.

Un mensaje de esperanza para la provincia que también comparte Cipriano García, Director General de Caja Rural de Zamora. "Tenemos que buscar fórmulas para ser positivistas y olvidarnos del inmovilismo que hemos tenido durante mucho tiempo. Hay un mínimo de inquietud por parte de algunas personas que espero que fructifique y que el anquilosamiento histórico sirva para que los nuevos emprendedores se desarrollen", comentó.

Algo en lo que confía la delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García: "este evento es un acto de energía positiva en el que la Junta cree. Zamora se encuentra en ascendente y con ganas de crecer".