La Fiscalía pide a la Audiencia que Cecilio Lera vaya a Topas por abuso sexual a una niña

"Ni es reo primario", ya ha estado en prisión por otras causas; ni tiene "una enfermedad grave con padecimientos incurables". Esas son las razones que esgrime la Fiscalía de Zamora para solicitar a la Audiencia Provincial que el exalcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera Blanco cumpla la condena a 4 años de prisión que le impuso en abril de este 2023 por un delito de abusos sexuales a una menor de edad y otro por inducción a la prostitución a otra menor y hermana de la primera víctima.

El Ministerio Público considera que Cecilio Lera no puede beneficiarse de la suspensión de la condena como solicita su abogado porque "ha cometió delitos de violencia de género y conducción bajo los efectos del alcohol", indican fuentes consultadas. En la actualidad, el condenado se encuentra en prisión preventiva como investigado por otro delito incumplimiento de una orden de alejamiento de su exesposa.

Los argumentos expuestos para instar a la Audiencia a que obligue a cumplir la condena al quien fue un destacado político socialista aclaran que, aunque la pena que se le impuso por cada uno de esos delitos no es superior a los dos años, lo que permitiría suspender su ingreso en Topas, son que "si no es un condenado reincidente es porque estos delitos son coetáneos". Los delitos que cometió contra la libertad sexual de las hermanas de 14 y 16 años se sitúan entre julio y octubre de 2021, según los hechos probados en la sentencia de la que se pide suspensión de la condena. El delitro de corrupción de menores a una adolescente de 15 años lo cometió un mes después, el 24 de noviembre de 2021, lo que implica que sean coetáneos.

Pagos a cambio de sexo

La Audiencia impuso al exhostelero dos años de prisión por corrupción de menores en diciembre de 2022 y los magistrados accedieron a suspender su ingreso en la cárcel porque carecía de antecedentes penales computables. En esa ocasión, el exsocialista ofreció a la menor 300 euros para que mantuviera sexo con él, proposición que le hizo a la puerta de un bar de Castroverde tras salir del local en busca de la adolescente e hija de unos amigos, a la que dijo “te voy a comer todo bien, ¿quieres 300 euros?”, de acuerdo con la grabación que se aportó como prueba. A las dos hermanas las pagaba entre 50 y 100 euros por cada encuentro en su domicilio donde las citaba de madrugada para que los vecinos no pudieran verlas entrar en la casa de Castroverde en la que reside.

Entre las razones que opone la Fiscalía para que no se le vuelva a aplicar la suspensión de la condena es que no se podría tomar esa medida en base al criterio del Tribunal Supremo, que la contempla cuando la condena por cada delito no supera los dos años, como es el caso, porque "no es reo primario" no tendría derecho a esa medida.

El hecho de que sea alcohólico tampoco convence al organismo judicial con el que el exregidor de Castroverde de Campos llegó a un acuerdo para evitar condenas que podría haber llegado a los 6 años y los 4 años de cárcel por la gravedad de los hechos. Cecilio Lera admitió ante los magistrados que había abusado de la hermana de menor de edad; que se había exhibido desnudo ante ambas; que le daban masajes y que veía con ellas pornografía.