El Partido Popular de Zamora ya planea cómo será el nuevo gobierno de la Diputación Provincial. Esta vez, "sin ataduras". De este modo tan gráfico expresó su presidente, José María Barrios, la tranquilidad que le ofrece la mayoría absoluta obtenida tras el paso por las urnas, un triunfo que convertirá en un paréntesis el paso de Ciudadanos y de Francisco José Requejo por el despacho principal de La Encarnación. El dirigente del PP indicó que el proceso para elegir a los representantes de la formación en el Pleno provincial se celebrará a partir de la próxima semana "de forma transparente y democrática", aunque la gran duda no reside en la identidad de los doce escogidos por esa vía, sino del único que será elegido a dedo por la dirección nacional: el futuro máximo mandatario.

Una bifurcación para Barrios

Barrios aseguró que aún hay tiempo para decidir el nombre del sucesor de Requejo, e incluso apuntó que podría decidirse el día antes de la investidura, aunque no parece que el asunto se vaya a demorar tanto. Por lo pronto, ante las miradas que apuntan hacia él, el político moralino mantuvo abierta la incógnita. Lo único que aclaró es que no se presentará al proceso que le correspondería para convertirse en diputado raso: no se someterá a la votación de los concejales electos de su zona de Tierra del Vino. Eso le sitúa ante una bifurcación: o se convierte en presidente por designación del partido o abandona La Encarnación.

Hay que recordar que, en 2019, José María Barrios era el elegido por la dirección popular para convertirse en presidente, pero la aritmética y la amenaza de un gobierno de coalición de centro-izquierda similar al que podía darse en la Junta terminó por convencer al partido de ceder el bastón de mando en la provincia a Ciudadanos. También conviene tener en cuenta que el presidente del PP zamorano es senador en estos momentos, por lo que cabría la posibilidad de que aspirara a continuar como parlamentario nacional en las listas para las elecciones del 23 de julio.

De hecho, la comparecencia de Barrios ante los medios sirvió para que el dirigente del PP abordara tanto el asunto municipal y la composición institucional posterior como la organización interna y los objetivos de la marca ante la inminente convocatoria nacional. Sobre el primero de los asuntos, el mandatario provincial aprovechó además para reivindicar un triunfo "rotundo" de los suyos, con "un 47% de los votos" en los 247 ayuntamientos ajenos a la capital.

68% de los votos en Aliste

En lo concerniente a la ciudad, Barrios subrayó el crecimiento de ocho puntos para acercarse a la victoria y sumar dos concejales que colaboran para que los populares vayan a pasar un mandato 2023-2027 con el 57% de los ediles totales de la provincia. El éxito ha sido especialmente contundente en Aliste, donde prácticamente siete de cada diez votos han ido a parar a las filas populares.

En lo referente a lo que viene a partir de ahora, sin tiempo para saborear triunfos ni digerir disgustos, Barrios dejó claro el objetivo del Partido Popular de Zamora: "conseguir dos diputados y tres senadores". Este es el botín habitual para el PP en una provincia en la que acostumbra a ser primera fuerza con una cierta comodidad. Solo en los dos procesos celebrados en 2019 se vio despojado de algunos de esos representantes, un resultado negativo que los populares pretenden revertir subidos a la ola de las recientes municipales.

Para ello, el PP contará con Víctor López de la Parte como coordinador de campaña. El concejal electo del Ayuntamiento de Zamora sustituirá en ese puesto a la delegada territorial de la Junta, Leticia García Sánchez, que se centrará en su puesto autonómico en unas semanas en las que la campaña de incendios estará en su punto álgido y donde la idea es que la responsable popular tenga todos los sentidos puestos en este asunto.

Más allá de eso, Barrios confirmó que el Partido Popular no dejará parar la maquinaria y promoverá "una movilización máxima de cargos públicos, afiliados y simpatizantes, y también del voto por correo". No hay que olvidar que las fechas pueden resultar disuasorias a la hora de acudir de forma presencial a las urnas: "Tenemos que poner nuestro granito de arena para que haya un Gobierno del PP y olvidar la pesadilla de Sánchez, que ha puesto su ideología por encima de los intereses del país", aseguró el mandatario, ya en clave de precampaña.