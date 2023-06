La entrega de los nuevos trenes Avril se retrasa a noviembre y será escalonada

Talgo confirmó en estos días que el próximo mes de noviembre pondrá a disposición de Renfe las primeras unidades del tren Avril «listas para su uso comercial», lo que supone un nuevo retraso con respecto a las últimas previsiones que hablaban del verano.

La compañía fabricante corroboraba, eso sí, la fecha que había ofrecido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, una semana antes en una visita a Galicia. Eso sí, los trenes no vendrán todos de golpe, ya que la propia firma advierte que la puesta en servicio de estos trenes será «escalonada» y puntualiza que los plazos se cumplirán «siempre que los otros actores que participan en el proceso cumplan con los planes que han facilitado a Talgo», que son los que permiten a la empresa poner una fecha concreta.

La puesta en servicio de los 30 trenes de muy alta velocidad que forman la Serie 106 de Renfe será «escalonada» y que así se lo confirmó a la operadora ferroviaria en una reunión celebrada recientemente. Concretamente los trenes van a llegar en tandas de seis y se espera que una buena parte de ellos lleguen para la línea entre Madrid y Galicia. «El proceso de homologación de cualquier tren es por definición complejo, pero en el caso de nuevas tecnologías como las que equipan los Talgo Avril, la homologación supone un reto para todos los actores del proceso», explica la compañía acusada por Renfe meses atrás de incumplir los plazos de entrega.

Incluso después de esta amenaza, incluso de reclamaciones económicas por vía judicial, la llegada de los Avril para circular en Zamora y en general la línea de Galicia y llevar la alta velocidad al resto de ciudades gallegas, a mayores de Ourense, estaba comprometida primero para primavera y después para verano de 2022.

Galicia quiere velocidad, la provincia más plazas y más económicas

Estos trenes son «completamente nuevos técnicamente» y son capaces de circular a 360 kilómetros por hora en cualquier ancho de vía, algo inédito en el mundo que hace que «su certificación deba ser especialmente exhaustiva», recuerda Talgo en la nota. Un dato que permite aventurar una rebaja aún mayor del tiempo de viaje a Madrid.Una característica que interesa sobre todo a Galicia, ya que permitirá recortar casi media hora el tiempo de viaje desde Vigo y Coruña a Madrid. Pero no tanto a Zamora, donde el problema no es ya la duración del trayecto, de en torno a una hora, sino el serio problema de disponibilidad de billetes para los usuarios. Viajar a Madrid en tren hay días que es prácticamente imposible desde Zamora bien porque no hay billetes o porque estos están a unos precios prohibitivos, que pueden superar los 60 euros para un trayecto de 250 kilómetros. En este sentido los nuevos Avril suponen una esperanza ya que tienen casi el doble de plazas que los Alvia, con lo cual se podrá ampliar el rácano cupo destinado a Zamora en los convoyes actuales, que impide a los zamoranos tener asientos pese a que vayan vacíos hacia Galicia. El Avril es la última esperanza para que el AVE a Zamora no sea un fiasco.