"Otra vez se vuelven a presentar en las listas los mismos 'vagos' en unos y otros partidos". Así ha reaccionado Francisco José Requejo a la noticia de la propuesta de Antidio Fagúndez y José Fernández Blanco como candidatos del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El empresario, ex miembro de Ciudadanos, líder de Zamora Sí, actual presidente de la Diputación de Zamora y concejal del Ayuntamiento de Zamora en funciones, ha lamentado a través de las redes sociales la inclusión en las listas de los partidos de cara al 23J de candidatos "que no han cotizado nada o muy poco en su vida privada".

No obstante, Requejo hace un ejercicio de autocrítica asegurando que la "culpa es de todos los zamoranos": "No nos engañemos, la culpa no es de ellos, la culpa es de todos los zamoranos, que elecciones tras elecciones lea seguimos votando para que nos sigan quitando nuestro estado de bienestar, infraestructuras, futuro… etc. Eso sí, al día siguiente, estaremos todos quejándonos en el bar de lo mal que nos va a la provincia", critica.

Por eso, el líder de Zamora Sí apela al voto indirectamente para su formación en los próximos comicios: "O luchamos todos juntos, por una Zamora mejor, por un futuro para nuestros hijos, nietos, sobrinos,… etc., o vamos a estar condenados eternamente; y luego no valen más lamentos. De todos depende, esto no va en Zamora del discurso anquilosado de rojos contra azules, ni de temas ideológicos, va de la supervivencia de una provincia que agoniza, y que necesita tener representatividad para hacerse visible y conseguir tener un futuro".