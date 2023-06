La esencia de García Calvo, en la Feria del Libro de Zamora

Pequeños hitos en su vida y obras significativas en la obra de Agustín García Calvo. Fue el hilo conductor del discurso de Sabela García, ha hija del filósofo y escritor, durante la inauguración de la 37 edición de la Feria del Libro de Zamora, dedicada este año a Agustín García Calvo.

"He agradecido a la gente que se hayan acordado de Agustín porque no es que no sea profeta en su tierra, pero la gente se olvida, por eso he agradecido que este año se hayan decidido darle el nombre al premio de los microrrelatos y esta Feria del Libro". Consciente de que su padre era poco amigo de homenajes, Sabela trenzó un discurso con pequeños extractos de su obra y pensamiento, sacados de una pieza inédita, Contramemoria. Su pensamiento, por ejemplo, en contra de instituciones, academias y demás, y a favor de "sobre todo el escribir como se habla". También fragmentos del libro Valorio 42 veces, que dedica a su primer amor en Zamora, hasta que ella muere en el año 84.

Aguantó el tiempo durante la inauguración, aunque se puso a llover pasadas las ocho y cuarto de la tarde, tiempo con el que tendrán que covivir los libros durante toda la feria. Se entregaron también los premios de Microrrelatos y García Jambrina presentó su libro "Así en la guerra como en la paz".