"Hemos impugnado la figura del técnico de la dependencia"

El Sindicato SAE de auxiliares de enfermería (ahora denominados TCAE, técnicos el cuidados auxiliares de enfermería) ha impugnado el nuevo convenio colectivo de la Junta de Castilla y León que introduce la figura, la de los técnicos de atención a la dependencia (TADE) que va a ser la nueva denominación del trabajo que realizan las auxiliares en las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales. Su secretaria general en Zamora es Francisca González Refoyo.

—¿Qué piensan de la nueva figura de los técnicos de dependencia?

—Estamos en un momento delicado porque en la Gerencia de Servicios Sociales hay un problema con las auxiliares de enfermería, que en ese ámbito se siguen llamando así. Se ha publicado un nuevo convenio y para entrar a trabajar, aparte del título de auxiliar de enfermería, tienen cabida otros tantos que no son titulaciones oficiales. Estamos en contra de la figura del TADE, técnicos de atención a la dependencia. No puede ser que tu con un certificado de haber atendido a una persona durante cuatro años, tengas los mismos conocimientos que yo que tengo una formación profesional de grado medio. No vamos a entrar por ahí.

–Sin embargo el convenio colectivo lo han firmado también los sindicatos.

—Lo negociaron Comisiones UGT y CSIF, lo firmaron los primeros y el último se retiró de la firma, pero se tenía que haber ido de la negociación si quería haber presionado de verdad. Nosotros legalmente tenemos capacidad para estar en la mesa general pero no nos han permitido la entrada porque se han negado los dos sindicatos.

Dice la gente, "si tu vas a poder seguir trabajando", sí pero no voy a trabajar con mi título y con funciones que ahora no hacemos

–¿Por qué se oponen a esta figura, ustedes y también cuidadores como los del Virgen del Yermo?

–Los cuidadores a los que se refiere y las auxiliares hacen diferentes tareas. Ellos tienen atención al usuario, el acompañamiento, el cuidado y el aseo, pero en lo tocante a camas o habitaciones por ejemplo es cosa nuestra. Nosotros con ellos nunca hemos tenido problemas, ellos son lo que son y nosotros somos lo que somos. Sí es verdad que la Gerencia cuando se ve corta de cuidadores en las bolsas de empleo nos llama a los TCAE, juegan un poco con nosotros: cuando te hago falta si me vales y si tengo suficientes no. Donde sí hay conflicto es en el convenio colectivo, porque hay una parte con la que estamos en contra y hemos hecho una impugnación a ese apartado porque mi cualificación profesional es la que es. Dice la gente, "si tu vas a poder seguir trabajando", sí pero no voy a trabajar con mi título y con funciones que ahora no hacemos. Creo que la Gerencia ha metido todo en un saco y no puede ser. Tienen a las cuidadoras en contra, a las auxiliares en contra y son colectivos con mucha gente. Puede ser que el 15% de las personas que trabajen en una residencia sean enfermeras, el resto somos auxiliares, nos tendrán que escuchar, porque no es el empeño de un sindicato en reivindicar, es algo que nos perjudica.

–¿La reivindicación se está moviendo al margen de los sindicatos tradicionales?

–En ese momento han aparecido otras personas por redes sociales reivindicando solamente el tema de la Gerencia de Servicios Sociales, una plataforma y acusan a SAE de no reivindicar, cuando no paramos de trabajar y conseguir cosas para el colectivo, no sólo de servicios sociales, sino también TCAE de hospitales, donde trabajamos 430 personas.

—¿Por ejemplo?

—Que el pago por las guardias se meta en nómina en el concepto de atención continuada, lo que va a contar de cara al futuro a la hora de la jubilación. Y tenemos la firma del consejero para que las TCAE cobren las guardias de los sábados como festivos. Algo que habían conseguido las enfermeras pero no el resto de profesionales del equipo de enfermería. Está aun por publicar en el boletín, pero ya está el compromiso del consejero.

—¿Han conseguido que les paguen el conocido como solape?

—Es una reivindicación de muchos años que desgraciadamente perdimos en sentencia judicial. Es el tiempo que tardamos en comunicar a la compañera del siguiente turno lo que pasa con cada enfermo, porque en el programa informático Gacela no siempre se puede reflejar lo que estamos haciendo. El consejero nos ha pedido que le presentemos el estudio porque todo eso está medido, son diez minutos al día lo que equivale a cuatro días libres al año. Sólo las enfermeras cobran este mal llamado solape: es una continuidad en el trabajo, como es nuestro caso.