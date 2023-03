Las familias numerosas de Zamora piden que las ayudas que reciben no dependan de la renta

La noticia de que tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, como Mónica García, líder de Más Madrid en la capital, están cobrando el bono social eléctrico por pertenecer a una familia numerosa, ha hecho que el Gobierno anuncie que estudiará una modificación de estas ayudas para que sean otros los criterios que marquen el acceso a esta rebaja energética.

Desde la Asociación de Familias Numerosas de Zamora no ven con muy buenos ojos este anuncio. "No podemos verlo bien desde el momento en el que parece que lo que se subraya única y exclusivamente es la capacidad económica cuando el propio Gobierno, en otros asuntos, nunca penaliza por la capacidad económica que tengan los posibles receptores", argumenta Juan Carlos López, presidente en Zamora. "Cuando se bonifica a la tercera edad o a la juventud no se tiene nunca en cuenta la capacidad adquisitiva", comenta.

120 familias en la provincia

La agrupación zamorana está conformada por nada menos que 120 familias, desde donde se apunta que este colectivo "tiene que ser apoyado no solo desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista global", considera López.

En este sentido, razona que este cambio en las condiciones para acceder al bono social eléctrico "va a afectar a muchas familias con una capacidad adquisitiva baja, a otras que la tienen media y a las que la tienen alta, porque, en el fondo, todos son consumidores energéticos y por el hecho de tener hijos van a resultar penalizados, por la simple razón de que hay más miembros en la familia", apunta Juan Carlos López, quien rechaza el manido argumento que ha escuchado tantas veces sobre que aquellos que tienen tantos hijos es porque quieren, así que se tienen que apañar con las consecuencias. "

Es evidente que el aporte económico que la familia aporta en general a la sociedad, y la familia numerosa en particular, hay que cuidarlo, porque es decisivo además en una situación como la nuestra, caracterizada por la despoblación en muchas zonas y la baja natalidad en general", argumenta el presidente.

Política más proactiva

Esas circunstancias deberían provocar, a consideración del presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Zamora, que la política nacional "fuera más proactiva, porque parece que al final solo es lo económico lo que marca el derecho a estas ayudas, cuando lo que está en el fondo de todo esto es apostar por la vida y eso se tiene que apoyar desde todos los ámbitos políticos", detalla.

De hecho, el bono social eléctrico que está de actualidad en estos días es apenas un pequeño beneficio, "pero es de los pocos que tenemos", advierte López. "Si empiezan a rebajarlo por un caso extraordinariamente llamativo como el que se ha destapado en Madrid, se terminará perjudicando a muchas miles de familias de una manera totalmente injusta", califica.

Ayudas de la Junta

Desde la página de la Junta de Castilla y León se apunta diferentes apoyos a los que pueden acceder las familias numerosas de la Comunidad, que pasan por el Bono Concilia, la deducción autonómica en el IRPF de 500 euros con carácter general —y 820 euros adicionales a partir del cuarto hijo—, una reducción para la adquisición de la vivienda habitual o programas gratuitos para los niños en los libros de texto, el servicio de comedor en centros públicos o el acceso a los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

No se trata, por tanto, una queja particular de la asociación zamorana, sino que desde la Federación Española de Familias Numerosas se está considerando —con el apoyo de las diferentes agrupaciones provinciales— poner en marcha alguna campaña en contra de esta medida anunciado por el Gobierno.