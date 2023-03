Los Premios Talento Emprende de la Diputación de Zamora vuelven a darse cita en la ciudad. Con un presentador de altura y una cifra récord de participantes, Francisco José Requejo, presidente de la institución, sostiene la importancia que el emprendimiento joven tiene para el desarrollo de la provincia y la necesidad de poner a su disposición las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus ideas de negocio e incorporarse al mercado laboral.

–Vuelven los Premios Talento Emprende, una quinta edición, ¿podría decirse que ya es un encuentro consolidado en Zamora? ¿qué pretende conseguir este evento?

–Sí, es un encuentro consolidado que pretende potenciar el emprendimiento en la provincia, ayudando a los emprendedores, dándoles estímulos, fomentando el talento, el espíritu emprendedor, la creatividad, la innovación y, sobre todo, no poniéndoles dificultades y ayudándoles en las que se puedan encontrar durante el camino para que la gente joven de nuestra provincia pueda incorporarse al mercado laboral.

–¿Qué novedades habrá en esta edición respecto de las anteriores?

–Habrá varias novedades. Por una parte, vamos a tener dos mesas temáticas en el escenario, rápidas y dinámicas para que cada participante pueda hacer una exposición que no sea superior a cinco minutos. También, vamos a aprovechar la ocasión para hacer un homenaje, junto con sus familias, a varios empresarios que nos han dejado durante estos años, sobre todo, para poner en valor y considerar el papel que tienen estos profesionales en la sociedad como generadores de fuerza y motor de progreso. Hay bastantes ejemplos, como Miguel Fernández, del Numancia, que falleció hace poco; Agustín Lorenzo, fundador del Hotel SPA Convento I de Coreses; o Jaime Villagarcía, de extintores Extinza. Además, vamos a introducir nuevos enfoques, estarán presentes diferentes profesionales y habrá un speaker nuevo, Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3.

–La presencia de empresarios y profesionales puede generar oportunidades reales para los jóvenes candidatos.

–Así es, vamos a llevar a diferentes profesionales de la región para que nos expongan todo lo que han hecho y puedan explicar a la gente joven el proceso para arrancar un negocio, cómo se mantiene y cómo se llega a consolidar ese éxito, que no es fácil, y que todo el mundo pueda ver que, con una ruta bien trazada, con esfuerzo y las cosas bien hechas, se pueden sacar los negocios y las empresas adelante.

Carlos Maldonado es un ejemplo de lo que puede ser el emprendimiento en la gente joven

–¿Qué les ha hecho decantarse por Carlos Maldonado como presentador de esta quinta edición?

–Carlos Maldonado es un ejemplo de lo que puede ser el emprendimiento en la gente joven. Ha sido el ganador de MasterChef 3, todos vimos el trabajo y empeño que puso para lograrlo y lo que queremos es dar esa imagen de gente joven, renovadora, que sabe hacer bien las cosas, de empresarios que se superan cada día a sí mismos. Pensamos que Carlos refleja esos valores. Va a ofrecer allí, en el Teatro Ramos Carrión, lo mejor de su cocina, siempre desde esa vertiente empresarial y para nosotros es un orgullo poder contar con él en estos premios.

–Los Premios Talento han tenido una gran acogida en las anteriores ediciones, ¿cómo han ido las inscripciones en esta ocasión?

–Va bastante bien, va a ser todo un éxito, ya son más de 600 inscritos. En el 2022 se presentaron 60 proyectos y en esta edición de 2023 son 86, así que desde la Diputación agradecemos a todo el mundo que ha participado, colaborado y que quiere dar esas ideas de negocio que tiene, que para nosotros es muy importante que la gente quiera participar y mostrar ese talento que tienen los jóvenes.

–Uno de los requisitos es que sean proyectos viables que se puedan desarrollar en la provincia, ¿qué sectores podrían ser apropiados? ¿cuáles tienen una mayor demanda de jóvenes?

–Hay muchísimos sectores, nosotros lo que buscamos es que sean proyectos viables técnica, económica y financieramente, que tengan sobre todo un carácter innovador y la idea puede abarcar cualquier ámbito empresarial. Se va a valorar la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la creación de empleo y qué impacto tendría en nuestra provincia y, sobre todo, puntuaremos todo lo relacionado con el segmento de la silver economy, una estrategia ampliamente conocida que estamos desarrollando en la Diputación y vamos a introducir un indicador de valoración positivo para los proyectos que tengan que ver con ella.

–¿Qué hace falta en Zamora para que los jóvenes puedan emprender?

–Hace falta ponerles facilidades, entenderlos y darles voz, porque probablemente tengamos la generación más preparada y cualificada de toda la historia y tenemos que darles la oportunidad de que puedan desarrollar su idea de negocio y su proyecto en su tierra. Para eso estamos las instituciones, para no ponerles trabas burocráticas, para facilitarles el arranque del negocio y para poder guiarles. Además, me preocupa especialmente el relevo generacional, las instituciones deben favorecer el traspaso de los negocios de padres a hijos, algo que en muchas ocasiones no se ha hecho bien.

–En estos años se han presentado propuestas muy acertadas, ¿qué proyectos siguieron adelante?

–Tenemos varios proyectos que han podido salir adelante a raíz de su participación en los Premios Talento, uno se hizo en 2018, las Obreras de Aliste, que son artesanas de la miel; otro fue de mermeladas de Sanabria; una empresa que hizo una pulsera de prevención del ictus; o una empresa de la zona de Sayago con itinerarios culturales y turísticos. Para nosotros es un orgullo que lo hayan podido poner en funcionamiento y que lo hayan hecho en la provincia.

En este mandato hemos quintuplicado las ayudas para abrir un negocio

–¿Qué herramientas puede brindarle la Diputación de Zamora a todos aquellos que deseen poner en marcha sus ideas y negocios?

–En este mandato lo que hemos intentado es ayudar muchísimo a los emprendedores, hemos quintuplicado las ayudas para abrir un negocio e, incluso, hemos mejorado esas bases para que los empresarios puedan modernizar sus negocios, algo que ha tenido total éxito, es una partida que se agota en pocas semanas. También, desde presidencia, hemos abierto un área de fondos europeos y de emprendimiento para poder guiar a esa gente joven que abre un negocio. El trabajo que se está haciendo desde la Diputación es máximo y, haciendo autocrítica, algo que se debe mejorar desde las administraciones son los trámites burocráticos para que la persona que monte un negocio no tenga esperar y hacer frente a esos trámites tan engorrosos que muchas veces dificultan su puesta en marcha. Por nuestra parte, continuaremos impulsando sectores como el agroalimentario, el sanitario, el turístico o el cultural, entre otros, en los que hay muchísimas empresas del mundo rural que hoy día ya suponen casos de éxito.