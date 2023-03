El espacio de la rampa del Museo Etnográfico ha inaugurado una muestra titulada "Cinco fotógrafos zamoranos" que recoge 30 obras de Manuel Poves, Luis Calleja, Juan Carlos Benéitez, Miguel Núñez y Domingo Fernández. Ha sido precisamente este último el impulsor de la iniciativa y el encargado de reunir a los fotógrafos, algunos procedentes del mundo profesional como Poves (fotógrafo y profesor de imagen en La Vaguada) o Calleja (fotógrafo de prensa, entre otros en LA OPINIÓN DE ZAMORA), y otros del mundo aficionado, como Juan Carlos Benéitez (hostelero, con varias exposiciones de fotografía ya en su haber), Miguel Núñez (fue uno de los libreros más conocidos de Zamora) o Domingo Fernández (tuvo durante muchos años la zapatería Ciempiés).

La muestra F5Z permanecerá abierta hasta el 7 de mayo, con el mismo horario que el museo: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de martes a sábado y el domingo de 10.00 a 14.00 horas

Además, como en la exposición sólo hay espacio para seis fotografías de cada autor, cuatro de ellos han preparado muestras más amplias que se proyectarán en distintas sesiones, a partir de las 20.00 horas en el propio Museo Etnográfico. El 13 de marzo es el turno de "Imágenes", de Domingo Fernàndez; el 14 de marzo "Puntos de vista" de Miguel Núñez, el 15 de marzo "Miradas" de Manuel Poves y el día 16 "Cuzeando Zamora", de Juan Carlos Benéitez. Y el 30 de marzo se celebrará una mesa redonda con los fotógrafos participantes.

Pepe Calvo, director del Etnográfico explicó que la exposición "es de cinco fotógrafos que son vecinos nuestros, forman parte de la ciudad y tienen una larga experiencia. Nos parecía muy bonito poder disfrutar de estas cinco ópticas distintas".

"Nos parece muy importante que a veces se rompa esa ontología del arte, la idea de que el arte lo producen solo artistas en sus estudios y luego lo distribuimos en los lugares de la distribución de lo estético, como en los museos o las galerías y romper ese vector de la modernidad en que el arte solo lo producían los grandes artistas, la gente dedicada a esto en cuerpo y alma. Nos parece que enriquece la producción estética que nos rodea", añadió el director.

Domingo Fernández explica que "llevaba años pensando en hacer algo y se me ocurrió contactar con amigos y conocidos. Se ha caído gente por el camino y ha ido entrando otra nueva. Al final ha quedado una cosa muy ecléctica porque son cinco miradas muy diferentes". En su caso seleccionar seis imágenes "ha sido difícil, porque llevo muchos años haciendo fotos, tenía muchas candidatas y me he decantado por una muestra de lo que hago, texturas, paisajes y foto creativa".

Miguel Núñez ha elegido sobre todo interiores de tres lugares diferentes "Creo que tienen una homogeneidad". Manuel Poves explica que hasta el año 90 fue fotógrafo profesional, sobre todo de reportaje social (bautizos, bodas o comuniones) además de cultural (teatro) y a partir de entonces se dedicó a la enseñanza de la imagen en La Vaguada como profesor técnico. "He elegido fotos que he considerado representativas de mi trabajo. Ha sido una selección más intuitiva, de corazón, sin un criterio concreto".

La elección de Luis Calleja se ha basado "en el cariño que uno tiene a determinadas fotos suyas después de miles de negativos. Queda en tu memoria aquellas de las que estás satisfecho. Y algunas son de una sociedad zamorana que ya pasó, de una esencia que se ha perdido, no sé si para bien o para mal y de personajes zamoranos que han tenido su vida y su historia". Entre otros, el hojalatero de San Lázaro, una familia gitana de la zona de San Jerónimo o los parroquianos del bar Michelos de hace tres décadas.

A la inauguración asistieron, entre otros, la jefa de Cultura de la Junta en Zamora, Pilar Alonso o la directora del Museo Provincial, Rosario García Rozas, aunque uno de los fotógrafos, Juan Carlos Benéitez no pudo estar presente.