Iratxe García: "Con la extrema derecha en Europa nos jugamos los fondos de cohesión y la PAC"

Presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y eurodiputada desde hace diez años, Iratxe García será la número dos de la candidatura del PSOE en las elecciones del 9 de junio. En la entrevista aborda algunas cuestiones que preocupan a Zamora en las que Europa puede intervenir.

–El Gobierno de España aduce que es por criterio de la UE que Zamora no tenga esa fiscalidad diferenciada de la que disfrutan Soria, Cuenca y Teruel. ¿Qué ha hecho Iratxe García para intentar cambiar esa situación?

–Primero trabajar porque hubiera una fiscalidad diferenciada y poner la despoblación en la agenda europea. Fui autora de un informe específico sobre políticas de despoblación en el Parlamento Europeo que ha servido para que la Comisión Europea ponga en marcha distintas iniciativas. A la hora de negociar con otros países, hubo que llegar a unos números en cuanto a densidad que han hecho que Zamora no esté dentro de esos criterios. En cualquier caso, gracias al trabajo que hemos hecho hay una política europea en esa materia y por primera vez una comisaria europea de despoblación. No podemos encapsular la cuestión exclusivamente en la política fiscal diferenciada. Hemos puesto en marcha muchísimas otras iniciativas.

–¿Algunas iniciativas gracias al Plan de Recuperación?

–Hay inversiones financiadas con ese plan que van a llegar a Zamora para generar oportunidades y para fijar población en el medio rural como los más de 50 millones para conectar toda la provincia en materia de digitalización, que es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Mientras hemos estado trabajando para que el Plan de Recuperación fuera una realidad y llegara el dinero a todos los territorios hemos tenido un Partido Popular que lo único que ha hecho es poner piedras en el camino, trasladando el mensaje a la Unión Europea de que España no era un país fiable y no merecía los fondos europeos, de una forma poco leal, no ya con nuestro país, sino con sus ciudadanos.

–Pero el Plan de Recuperación es “pan para todos”, no es específico de territorios como Zamora. ¿Por qué en la fiscalidad diferenciada se utilizó únicamente el criterio de la densidad, de forma un tanto caprichosa a ojos de Zamora, y no el de descenso demográfico?

–Es importante diferenciar el Plan de Recuperación de la cuestión de la fiscalidad diferenciada en el ámbito de los fondos estructurales y de cohesión. Son dos políticas completamente diferentes. Sigo insistiendo, lo que hay que hacer es sentarse, negociar y buscar mayorías y alternativas. Me gustaría saber dónde ha estado el Partido Popular en esas negociaciones, quizá si los hubiéramos tenido negociando de nuestro lado hubiéramos conseguido algo más.

–¿Cómo ha defendido Iratxe García estos años en el Parlamento Europeo a los territorios de reto demográfico?

–Trabajando y dedicando el tiempo a que Europa ponga en marcha políticas para mejorar la vida de las personas. Defiendo una política de cohesión territorial en la que no se reduzcan los presupuestos europeos. Defiendo la puesta en marcha de un Plan de Recuperación que supone más de 160.000 millones de euros.

–¿Está Zamora aprovechando bien ese maná que llega de Europa, sobre todo a través del Plan de Recuperación?

–El Ayuntamiento de Zamora ha firmado una serie de convenios con el Ministerio de Transportes a través del programa de humanización de travesías con el que van a llegar más de 20 millones para un cambio integral de la ciudad. Ese es un ejemplo de cómo se aprovechan los fondos del Plan de Recuperación que el Gobierno pone a disposición. Se ha puesto en marcha el plan de desarrollo urbano sostenible DUS 5000 con el que van a llegar más de 20 millones a la provincia, a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, vemos que cuando el Gobierno tiene la posibilidad de atraer estas inversiones lo está haciendo. Otra cosa es si la Junta de Castilla y León está dejando pasar muchas oportunidades de atraer dinero de ese Plan de Recuperación ya que hay una serie de iniciativas que tienen que gestionar las Comunidades Autónomas. Todos tenemos que poner de nuestra parte para hacer un buen uso de estos medios.

–En materia de fondos europeos, lo farragoso de la tramitación administrativa hace que parezca que están más bien hechos para grandes empresas que para beneficiar al ciudadano de a pie ¿se puede hacer algún cambio para priorizar a las personas y las pequeñas inversiones más que los megaproyectos?

–Hay que buscar siempre el equilibrio entre eliminar la burocracia que no es necesaria y garantizar que el dinero llega para lo que está destinado. Necesitamos buscar instrumentos para facilitar a las pequeñas empresas y autónomos la llegada de estas inversiones. Por supuesto que Europa tiene una parte de responsabilidad pero también las administraciones locales y autonómicas tienen que ayudar a los ciudadanos con menos capacidad para acceder a este tipo de ayudas.

–No se entiende que en un periodo comunitario anterior fuera más dinero del Interreg a Valladolid que a Zamora, pese a ser un fondo para la cohesión territorial de la frontera. ¿Cómo se ha podido permitir eso Europa?

–Los fondos Interreg tienen unos criterios de gestión y ejecución y se ponen en marcha a través de los programas operativos de las Comunidades Autónomas por lo que quien tiene que dar explicaciones de a dónde ha llegado ese dinero de Europa es en este caso la Junta de Castilla y León.

–¿Pero ve lógico que una provincia fronteriza reciba más que una que no limita con Portugal?

–La conexión entre los territorios tienen que ver también con transportes que afectan a toda la Comunidad en su conjunto, pero insisto, quien ha diseñado y está gestionado el programa Interreg es la Junta de Castilla y León y es la que tiene que explicar a los zamoranos por qué una provincia que tiene frontera con otro país está recibiendo menos dinero que otras en esta materia.

–¿Cómo puede Bruselas ayudar al sector agrario si desde el campo se quejan de que no pisan el terreno y las normativas se hacen sin la óptica de los agricultores y ganaderos, sobre todo en tramitación burocráticas?

–En el último pleno de esta legislatura hemos aprobado medidas para facilitar la gestión, eliminar burocracia y que las ayudas directas de la PAC lleguen de una forma más rápida al campo. Hemos escuchado las reclamaciones del sector y hemos comprendido que había dificultades y por eso hemos aprobado esas medidas.

–¿Y respecto al lobo, se ha escuchado al sector en Europa y en España?

–En Europa se escuchan muchísimas opiniones en muchos sentidos y lo que necesitamos es poder conformar una posición común. Habrá que ver qué nos presenta la Comisión Europea sobre la modificación de la directiva de hábitats. Para ser justos creo que lo que tenemos que hacer es entender que las responsabilidades son compartidas. Recuerdo que el Gobierno de España transfirió en 2022 a Castilla y León cinco millones para medidas preventivas de los ataques del lobo, como vallados o compra de mastines, y la Junta de Castilla y León ha ejecutado cero euros. En materia de indemnizaciones a los ganaderos que sufren los ataques, el Gobierno de España ha transferido a la Junta otros cuatro millones y no llega a dos lo ejecutado por la Junta. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que la Junta está haciendo una dejación de sus responsabilidades poniendo el foco exclusivamente en el Gobierno de España y en Europa.

–Sobre la nueva PAC parece que todo son problemas pese a que casi ni ha empezado a aplicarse.

–La nueva PAC, tal y como está diseñada con los nuevos planes nacionales en los que se determinan las ayudas en función de los resultados, se pone en marcha este año. Todavía, a día de hoy, estamos funcionando con la PAC anterior, por lo que no se puede decir que los problemas que hoy tiene el sector agrícola y ganadero en Europa, en España y en Castilla y León son consecuencia de la reforma de la Política Agrícola Común. No es cierto. El sector tiene problemas, por supuesto, como en precios justos o subida del precio de la energía, y por eso los socialistas hemos reclamado que haya unas ayudas específicas en esta materia y avanzar en una directiva europea de cadena alimentaria.

–¿No cree que en las reivindicaciones del sector agrario los partidos de derechas están ganándoles la partida?

–Yo lo que creo es que la derecha y la ultraderecha le están haciendo flaco favor al sector agrícola y ganadero, lo están utilizando intentando trasladar que ellos son la voz del sector, pero ya tiene voz propia a través de las organizaciones agrarias o las cooperativas. El Partido Socialista ha estado escuchándoles y se ha sentado a negociar. Por lo tanto, llenar de mentiras el debate público del campo como ha hecho la derecha y la extrema derecha es una irresponsabilidad absoluta. Los socialistas somos conscientes de que el campo garantiza la seguridad alimentaria de la Unión Europa y por eso vamos a estar a su lado y defenderlo.

–¿Hasta qué punto la defensa de un país por sus europarlamentarios pesa más que la ideología política en la Eurocámara?

–Lo que tenemos que hacer los representantes europeos es intentar hacer compatible la defensa de nuestro territorio con la de nuestros valores y nuestras ideas. Es lo que he estado haciendo estos años. Cuando hablamos del pilar social europeo y la subida de salarios mínimos no es algo ajeno a esta tierra, ni la necesidad de reforzar los sistemas de pensiones en Europa lo es, ni la puesta en marcha de una directiva contra la violencia de género o poner un plan de recuperación basado en la solidaridad ni la estrategia europea de vacunación para que todos los ciudadanos tuvieran el mismo derecho a las vacunas. Nada de eso es ajeno a esta tierra.

–En telecomunicaciones, se valora el plan para llevar internet ultrarrápido a todos los territorios de Zamora, pero sin embargo la cobertura de telefonía móvil en muchos pueblos es casi tercermundista. ¿No se puede favorecer también eso?

–Se está trabajando en esa cuestión, me costa que es una reclamación de muchas zonas rurales de toda la Unión Europea. Desde el Gobierno de España se trabaja en este plan de conectividad que, estoy segura, va a resolver ese problema en el más breve espacio de tiempo posible.

–¿Qué puede suponer para la provincia que la banda ancha llegue a todo el territorio?

–Por ejemplo, que gente joven que decide apostar por iniciativas de pequeñas empresas o trabajar en sus pueblos porque es donde quieren vivir puedan hacerlo. Se está desarrollando cada vez más el teletrabajo y con estas oportunidades puede haber gente que decida seguir viviendo en su municipio. Es un paso importante para favorecer la fijación de la población, sobre todo de jóvenes, porque cada vez son más los que deciden apostar por el medio rural porque el acceso a la vivienda es más asequible.

–¿Por qué no se puede dar un impulso con fondos europeos a la conversión de la Nacional 122 en autovía?

–Porque hemos dejado de ser Objetivo Uno dentro de la política de cohesión y las infraestructuras meramente de transporte no se pueden financiar con fondos estructurales. Podemos buscar otro tipo de ayuda o de financiación, pero España, hasta el anterior periodo comunitario, era Objetivo Uno y no es el caso a día de hoy.

–¿Ve necesario una autovía como ésta que vertebra el eje entre Oporto y Europa central?

–Hemos aprobado una red transeuropea de transportes donde hay distintas opciones y en función de ellas entiendo que se está trabajando para ver la mejor manera de hacer estas conexiones.

–¿Y el Tren de la Ruta de la Plata se puede apoyar desde Europa en ese marco de la Red de Transporte Transeuropea?

–Lo vamos a estudiar.

–¿Qué escudo se puede poner a los mensajes contra Europa y contra la Agenda 2030 que parece que están calando entre parte de la sociedad?

–Ponerle freno a la mentira. Decir que la Agenda 2030 es el problema de nuestro sector agrícola y ganadero es una absoluta mentira. Que vengan a darnos lecciones estos señores de la ultraderecha con mentiras tenemos que combatirlo con el argumento, con la razón, y poniendo freno a los bulos.

–¿Qué puede suponer un Parlamento Europeo, como dan las encuestas, con más poder de populismos y extrema derecha?

–Que todas estas políticas de las que hemos hablado en la entrevista y que han servido para mejorar la vida de las personas en Zamora acaben, que se destruya el proyecto europeo, nos estamos jugando la PAC, la política de cohesión territorial y los fondos estructurales.

