El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, no ve con buenos ojos la participación de Ciudadanos en el proyecto Zamora Sí que presenta este jueves Francisco José Requejo. El actual procurador de la formación naranja en las Cortes aprovechó una intervención en el hemiciclo autonómico para manifestar su descontento con la proliferación de partidos provinciales como este, que surgen "cuando se hacen mal las cosas" y que conducen a hacer política "para lo de cada uno y frente a lo de todos".

Zamora porque sí

Igea mostró su desacuerdo con este planteamiento durante el debate formado en torno a la recuperación de los tres primeros cursos del grado de Medicina en el campus de Soria: "Mañana - por hoy - veremos Zamora porque sí", deslizó el procurador naranja, que ironizó con la posibilidad de que Requejo y los suyos quieran demandar también la facultad de Medicina "o lo que haga falta" en beneficio de la provincia.

La posición de Igea es la misma que la que muestran algunos de sus fieles dentro del partido en Zamora y en Castilla y León, miembros de una corriente que considera que "el provincialismo político no es la solución a los problemas, sino un problema en sí mismo". Bajo el punto de vista de este grupo, la alternativa que representa Requejo "no responde a las propuestas políticas de Ciudadanos, que siempre ha apostado por plantear soluciones basadas en políticas reformistas y no en territorios", al menos hasta este momento.

Mismas reflexiones desde el poder

En todo caso, lo que está ocurriendo con los partidos propios de cada territorio despoblado no deja de ser el cumplimiento del pronóstico que el propio Igea realizó cuando era vicepresidente de la Junta. Sin ir más lejos, en una visita a Zamora en octubre de 2020, el representante de Ciudadanos defendió la pertinencia de abordar una nueva reordenación territorial "de abajo a arriba" en Castilla y León, y dejó patente que, a su juicio, las políticas contra la despoblación eran "una urgencia".

En este punto, el exvicepresidente advirtió de que, si no se actuaba para cubrir las demandas de "las zonas que se sienten desatendidas", se podía producir un movimiento "de partidos localistas" en España que podría provocar "una crisis sistémica". Igea entendía ya entonces que el surgimiento de proyectos como el de Teruel Existe podía reproducirse en otros territorios y generar un Parlamento aún más fragmentado: "Pasará si no conseguimos que haya empatía desde el Gobierno con estos lugares", recalcó el que fuera responsable autonómico.

Al menos en Zamora, todo apunta a que el temor de Igea se va a concretar este jueves, con el respaldo además de Ciudadanos a nivel orgánico. La dirección autonómica apoya en público y en privado a un Francisco José Requejo que vivirá este jueves una jornada marcada en rojo en el calendario y clave para su futuro político. A las ocho de la tarde, el dirigente provincial dará a conocer los primeros detalles de Zamora Sí.

Villarroel cree que "no se ha de despreciar a ningún tipo de movimiento"

La presidenta autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel se mantuvo al lado de Requejo y de Zamora Sí, al margen de la opinión manifestada en las Cortes por Francisco Igea: "No quiero marcar distancia con ninguna provincia ni mucho menos con las personas que dedican su esfuerzo y su preocupación para reivindicar sus problemas, entre ellos los compañeros de Ciudadanos que, al igual que los de las plataformas provinciales, luchan por sus territorios", explicó la dirigente naranja, que abogó por "no despreciar a ningún tipo de movimiento".

En esa línea, Villarroel reprochó las palabras y la actitud de Igea en las Cortes, y le instó a respetar y a evitar el sarcasmo al referirse al trabajo de los partidos localistas. Además, recordó que son movimientos que han tenido el mismo germen que Ciudadanos: "Al fin y al cabo, ambos nacen del hartazgo existente con los partidos tradicionales", matizó la responsable naranja. Villarroel insistió en mantener su apoyo a Requejo y destacó que "ante todo, debe primar el interés general". "Las coaliciones representan fortaleza hoy en día y nosotros estamos dispuestos a pertenecer a proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos", apuntó la responsable naranja.

Finalmente, la mandataria de Ciudadanos en Castilla y León lamentó el viraje protagonizado por Francisco Igea en su mensaje con el objetivo de "echar por tierra esta coalición, cuando en su discurso habitual venía a decir que las siglas eran accidentales".