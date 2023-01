El Complejo Asistencial de Zamora será la imagen del cupón de la ONCE del próximo jueves 9 de febrero, dentro de una serie que lleva por título “Tú eres importante” y que busca reconocer al personal de los centros hospitalarios. La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha querido rendir homenaje de esta forma a todos los sanitarios que durante los últimos tres años han estado participando de manera activa en el cuidado de las personas enfermas por coronavirus. Un guiño a los profesionales que trabajan en estos centros a través de una batería de décimos que muestran los hospitales de referencia de las cincuenta provincias españolas y las dos ciudades autónomas.

El cupón de la ONCE que protagoniza el Complejo Asistencial de Zamora ha sido presentado este martes en la capital con presencia de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; la gerente del Complejo Asistencial de Zamora, Montserrat Chimeno; y la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín. Ha sido Pérez el que ha tomado la palabra para agradecer la labor desarrollada por los sanitarios zamoranos. “En ese momento de pandemia nos dimos cuenta de la importancia de lo que teníamos, que era la asistencia sanitaria”, ha expresado. “Es algo que nadie se plantea no tener porque lo hemos tenido siempre”, ha añadido.

Leticia García, por su parte, ha defendido la “labor social” realizada por la ONCE tanto en la provincia de Zamora como en el conjunto de Castilla y León. “Una organización que cada día pone a trabajar a miles de personas que, por su discapacidad, tendrían difícil entrar de otra forma en el mercado laboral”, ha comentado. La delegada territorial ha apuntado a la colaboración de la administración con la entidad en materia de servicios sociales para mejorar la vida de las personas ciegas y con discapacidad, como demuestra que la ONCE está sentada en el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad.

La serie “Tú eres importante” es una iniciativa en la que la ONCE muestra en sus cupones los hospitales de referencia de las cincuenta provincias españolas y las dos ciudades autónomas. El objetivo es difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas, especialmente durante la pandemia del coronavirus.

El cupón de la ONCE del próximo 9 de febrero pondrá en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, habrá 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas cifras o las tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y las dos últimas, con seis euros al cupón. El reintegro de dos euros será a la primera o la última cifra del número premiado.