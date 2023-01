La demora en las citas del CAISS (Cento de Atención e Información de la Seguridad Social) de Zamora no es de dos o tres meses, sino que está en 28 días conforme el sistema de parrilla implantado a nivel nacional (a fecha de hoy día 25 de enero se estaban dando citas para el 22 de febrero próximo), según afirma la directora provincial, Teresa Peral. “Pero no hay que olvidar que además de las atenciones con cita previa estamos realizando atención urgente o mesa rápida para todos aquellos asuntos que no pueden o deben retrasarse. Y tampoco puede olvidarse que cada ciudadano que tiene problema para conseguir una cita telemática o telefónica puede acudir al centro y un funcionario le gestiona la cita”.

