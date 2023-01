Zamora incorpora un nuevo festival a su nutrido calendario cultural con la primera edición de Hurra!, una propuesta llamada a revolucionar el concepto de cita musical con varios grupos que se celebra en un solo día. La organización prefiere llamarlo romería, aunque tampoco sea esencialmente este tipo de celebración. Sea como fuere, con o sin etiquetas, las aceñas de Cabañales serán testigo el próximo 29 de abril de un evento en el que Xoel López actuará como cabeza de cartel, que contará con artistas locales sobre el escenario y que reservará un espacio para que los más pequeños también puedan disfrutar de la jornada. Todo ello, con la mejor comida callejera con sabores de la tierra.

La productora Let Zed Live es la que se esconde detrás de esta nueva propuesta, por lo que el sello de calidad está garantizado. No en vano, es la empresa encargada de organizar en la provincia importantes eventos como el Z! Live, que en pocos años se ha convertido en un festival de heavy metal de absoluta referencia a nivel mundial y que este próximo verano traerá hasta orillas del Duero a la banda Helloween. Con estas credenciales, Let Zed Live se ha aliado con la productora salmantina Rencore para crear la plataforma Cultura Emergente, con la que trabajará para ejecutar citas culturales de primer nivel en una de las regiones más castigadas por la despoblación como es esta porción del oeste peninsular.

El gallego Xoel López será cabeza de cartel y actuará en Hurra! con la banda al completo. También está confirmada la presencia de Cariño, una de las nuevas sensaciones del pop independiente, que llegará a Zamora tras un éxito sin precedentes en su gira mexicana. El garaje punk de Doctor Explosion ofrecerá su potente directo para poner la nota más salvaje a la jornada. Hidrogenesse, dúo de pop electrónico, también participará en el festival junto con la banda zamorana Little Boca y los Dj’s Jotapop y PigManStar, para completar un cartel de lujo en el que, según aseguran desde la organización, quedan sorpresas por confirmar.

Gonzalo Rodríguez, CEO de Let Zed Live, ha señalado que el objetivo de Hurra! es celebrar “un día de campo lleno de música, alegría, buena comida y una organización volcada con el público para que viva una experiencia inolvidable alejado de las incomodidades que suelen ofrecer muchos de los festivales que se celebran en el país”. Y es que, a los conciertos habrá que añadir la comida callejera del chef Carlos Alonso, del restaurante Portillo, que se encargará del apartado gastronómico para que todo el mundo tenga qué llevarse a la boca.

Al tratarse de un evento para toda la familia, la organización de Hurra! también ha previsto contar con una ludoteca y un concierto de Pequeño Rock and Roll, de cara a que tanto los pequeños como los mayores disfruten de un festival muy poco habitual en el calendario cultural a nivel nacional. “Se trata de una actividad de calidad que mantendrá a Zamora en el mapa de festivales imprescindibles”, han apuntado desde la organización. Las entradas saldrán a la venta el próximo 31 de enero a través de www.hurraromeria.es.