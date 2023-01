El grupo de teatro Atrezzo representará el próximo 27 de enero, a las 20.30 horas en el Teatro Principal la obra "Excesos de una noche de verano", una versión del clásico de Shakespeare escrita por Carlos Zamora, a beneficio de la Asociación de Ayuda a los pacientes con cáncer de Zamora, Azayca.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, acompañada por directivos, el director de Atrezzo, Jesús Domínguez y actores del grupo además del diputado de Cultura, Jesús María Prada y Feliciano Ferrero de la Fundación Caja Rural de Zamora han presentado la obra que tiene entre sus finalidades recaudar fondos para el programa de terapia de grupo que se lleva a cabo todos los viernes en La Alhóndiga y que está abierto a más pacientes y familiares que lo precisen.

La junta directiva, dijo De la Higuera, "agradece al director del grupo de teatro, Jesús, y todos los actores y actrices que participan en “Excesos de una noche de verano”. Es ofrecer a pacientes y familiares un disfrute distinto, una tarde diferente, alejada de los tratamientos y de las consultas. Es ofrecer vida que en definitiva es lo que queremos transmitir, que hay vida a pesar de un diagnóstico de cáncer. Por eso las actividades culturales que siempre organiza Azayca están destinadas a este fin y Atrezzo cumple perfectamente con este objetivo que tenemos primordial".

La presidenta de Azayca hizo una llamada a la población "para que se sensibilice con ese dolor que se siente cuando tienes un paciente o tu mismo recibes un diagnóstico de cancer. El cáncer es cuestión de Estado, de que todos nos concienciemos de que cada vez hay más personas que padecen cáncer para aportar todos nuestro granito de arena y mejorar los servicios que podemos ofrecerles a los pacientes".

El apoyo económico "es importante porque nos permite tener mejores recursos para los pacientes. Los donativos van a ir destinados al apoyo psicológico que hacemos en terapia de grupo que es fundamental porque compartiendo nuestros problema con otras personas sirve para aliviar nuestro propio dolor"

"Esto no es una guerra"

"No pedimos al paciente de cáncer que sea luchador, esto no es una guerra, es un diagnóstico de enfermedad que no querías y tenemos que ofrecer recursos importantes para que mejoren tu calidad de vida, gestionar la enfermedad lo mejor posible. Y esos son los recursos que ofrecemos en la terapia de grupo tenemos en torno a diez personas que participan de ella, pero está abierta a otros pacientes y familiares", señaló Pilar de la Higuera. "Ofrecemos recursos sobre cómo enfrentarse a los miedos, a la ansiedad, al insomnio que muchas veces aparece con un diagnóstico de este tipo en las sesiones que tenemos en La Alhóndiga los viernes".

Jesús María Prada mostró el apoyo de la Diputación a este tipo de iniciativas, lo mismo que Feliciano Ferrero. "Es importante que los zamoranos pongamos un granito de solidaridad".

Jesús Domínguez destacó que "vamos a hacer lo que más nos gusta, el teatro, y encima de una forma que podemos beneficiar a asociaciones como Azayca. Es una gozada. La obra es una adaptación hecha por un miembro del grupo sobre “El Sueño de una noche de verano” de Shakespeare, traída a nuestros tiempos y en tono de comedia"