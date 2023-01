Están saturados: lo están los médicos, porque no dan para más en la mayoría de los casos, y lo están los pacientes, porque se ven obligados a recurrir al servicio de Urgencias cuando comprueban que deben esperar una media de diez a doce días para conseguir cita con el facultativo. Y eso con suerte, porque en algunos casos la cita se demora mucho más allá.

¡Vamos allá!

Hagamos la prueba. Sábado, 15 de enero. Tiramos de aplicación de Sacyl a través de nuestro teléfono y solicitamos la primera cita disponible en nuestro centro de salud, ya sea presencial o telefónica, estamos así de desesperados. Por mucho que mires en el calendario no, no te has equivocado de semana ni falla tu móvil: tendrás que esperar dos semanas para conseguirla. Chimpún.

Y, ¿en Pediatría?

Más de lo mismo, pero salvando las distancias. En el pediatra olvídate si quieres lograr una consulta más o menos rápida. Eso sí, la media está por debajo de la medicina de adultos: entre cinco y siete días.

Lista de espera quirúrgica

La demora media para una intervención quirúrgica en Zamora ha aumentado ocho días al final de 2022 con respecto a los datos de un año antes, desde los 51 a los 58 días, aunque sigue estando entre los centros hospitalarios de toda la comunidad con menores listas de espera. Las principales culpables, Traumatología, que tiene 91 días de espera para operar, 12 más de hace un año, y Urología, con 61 días de demora, 14 más que a finales de 2021.