Cecilio Lera puede ir 10 años a Topas por abuso e inducir a menores a prostituirse

Diez años de cárcel por delitos de abuso sexual, favorecimiento de la prostitución, exhibicionismo y difusión de pornografía a dos adolescentes de 14 y 16 años y 10 años podrían llevar a Topas al todavía alcalde socialista de Castroverde de Campos, Cecilio Lera Blanco, en los próximos meses. La Fiscalía de Zamora pide a la Audiencia Provincial que le inhabilite durante 4 años para empleo o cargo público o ejercicio de profesión u oficio, retribuidos o no; y otros 12 años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, retribuidos o no, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

El Ministerio Público solicita en su escrito de acusación 5 años de libertad vigilada para el conocido exhostelero cuando haya cumplido prisión. Y multas que el procesado pagará al Ministerio de Justicia de 7.200 euros por el delito de exhibicionismo; y de otros 7.200 euros por usar vídeos pornográficos en los encuentros que propiciaba en su domicilio

Un alcalde para “follarlas”

Ese comportamiento habría tenido el regidor municipal de 69 años de edad con las dos hermanas cuyos padres terminaron por denunciarle después de que supieran que desde julio y hasta octubre de 2021 estuvo citando a sus hijas en su vivienda, a las que se aproximó “presentándose como alcalde del pueblo”, según las diligencias, para ofrecerles dinero para “follarlas”. El precio que pondría por cada cita el imputado por delitos contra la libertad sexual de las menores oscilaría entre los 50 y los 100 euros, de acuerdo con el relato de las dos hermanas a los que la Fiscalía da absoluta credibilidad. Es en ese comportamiento donde radica el delito de “favorecimiento de la prostitución” a un menor de edad, al abonar el adulto una cantidad de dinero por mantener sexo: 4 años de cárcel para el caso de la niña; y 2 años para el de la adolescente.

Abuso sexual y felación

Una vez en su casa, el procesado elegiría diferentes tipos de contactos sexuales, de modo que a la niña de 14 años le pediría que le diera masajes corporales, y que le masturbara en alguna ocasiones, según recoge la Fiscalía, que exige 4 años de prisión por este delito.

En cambio, Lera Blanco solicitaba a la adolescente de 16 años que le hiciera “masturbaciones tras darle el masaje corporal” de forma más asidua. El regidor fue más allá cuando le pidió que le realizara una felación, que el Código Penal anterior a la ley del “solo sí es sí” no contempla como abuso sexual por considerar que a los16 años se está capacitado para consentir y que la adolescente pudo acceder voluntariamente a los deseos del alcalde.

La Ley Montero, sin embargo, lo tipifica como agresión sexual si no hay un consentimiento expreso.

Vídeos pornográficos

Antes de cometer estos actos, el alcalde se desnudaría por completo para pasearse por el salón de su casa delante de las menores, por lo que se le imputa el delito de exhibicionismo. Pondría vídeos pornográficos mientras se masturbaría en presencia de las hermanas, a las que agasajaría con “chocolate, refrescos” y otros productos que ellas no podían comprar por el bajo poder adquisitivo de su familia.

El alcalde las citaba en su domicilio “de noche, por discreción”

No puede aplicársele la nueva norma porque el Código Penal establece que las leyes que entran en vigor cuando está en marcha el procedimiento penal, como es el caso, solo se aplican con carácter retroactivo si favorecen al imputado o al que está cumpliendo condena.

El intento de contratar a la adolescente para que limpiara la vivienda y alejar sospechas

Dos o tres veces por semana, las menores acudían al domicilio del alcalde de Castroverde de Campos, a instancias de él con el propósito de “obtener sexo a cambio de dinero”, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Villalpando. Al parecer, pedía a las niñas que fueran a su casa “de noche”, una vez que el bar situado frente a su casa cerraba y “cuando no había gente por la calle” con el objetivo de que “evitar indiscreciones”, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación. Un relato que corroboraría la Guardia Civil que, en una ocasión, vio a Cecilio Lera insistir a la menor de 16 años para que entrara en su casa. La bicicleta de la adolescente estuvo gran parte de la noche sobre la fachada de la vivienda, testificaron. Cecilio Lera acumula ya un largo historial delictivo, con antecedentes penales computables por corrupción de menores y no computables como el de violencia de género y amenazas, así como por quebrantamiento de medidas cautelares de alejamiento de su exesposa. Condenado en 2018 por la Audiencia por sacar a puñetazos de la cabina de un tractor al conductor porque no le había dejado adelantarle. Envuelto en numerosas peleas, se recuerda aquella en la que mordió en una oreja a un hombre. Otra de la que salió absuelto, según él mismo contaría, gracias una coartada perfecta: se dejó ver en la fiesta de Villalar el tiempo suficiente para ausentarse para agredir a otra varón y regresar. Los testigos afirmaron que el alcalde pasó la jornada en la Villalar.

El exempresario conocía a las dos menores porque la familia que residía en Castroverde de Campos había recibido ayudas del Ayuntamiento que presidía Cecilio Lera Blanco como alcalde. El propio regidor municipal, que ganó como independiente bajo el paraguas del PSOE, había instado a que la unidad familiar se empadronara en el pueblo para favorecer el mantenimiento de la escuela pública. De modo que, el imputado por delitos de abuso sexual a una menor y favorecimiento de la prostitución de menores llegaría a proponer al padre de las adolescentes contratar a la que tenía 16 años para que limpiara su casa y pagarle diez euros por cada hora de trabajo, de acuerdo con la investigación judicial. Las visitas a la vivienda de Cecilio Lera fueron distanciándose a partir de septiembre y octubre de 2021, cuando la familia decidió abandonar Castroverde de Campos a otro municipio de la provincia de Zamora. El Juzgado de Villalpando decidió abrir diligencias contra el que fuera uno de los cocineros más destacados de la provincia de Zamora hasta hace poco más de un lustro. Para proteger a las dos adolescentes, en abril de 2022 dictó una orden de alejamiento de menos de 100 metros y le prohibió comunicarse con ellas mediante cualquier medio o a través de terceras personas. El que ha sido durante 43 años alcalde de la localidad terracampina fue condenado el 30 de noviembre pasado a 2 años de cárcel por un delito de corrupción de menores cometido el 24 de noviembre de 2021 contra una niña de 15 años a la que ofreció 300 euros por mantener relaciones sexuales en su casa, el mismo método utilizado con las dos hermanas.