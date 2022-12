Un proyecto de altura en la Politécnica de Zamora

Se trata de una plataforma “interactiva, desmontable y transportable” en la que se puedan realizar diferentes prácticas de trabajos en altura, con el objetivo de que los trabajadores aprendan a realizar sus tareas dentro de la seguridad, con un pleno control de los equipos de protección individuales necesarios en cada ejercicio. Una idea que desarrolló para su trabajo de fin de grado Beatriz Jiménez Pérez, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, con la ayuda de sus tutores, los profesores Roberto José García Martín y Alberto Benito Rodríguez. Fueron ellos los que la animaron a presentar su proyecto al programa TCUE de la Universidad de Salamanca, siendo uno de los elegidos para la última edición.

Los riesgos laborales estuvieron presentes en sus prácticas de empresa y fue ahí cuando comenzó a interesarse por esta área. “En mis prácticas estuve diseñando un control de acceso a zonas, para que los empleados no pudieran acceder a determinados sitios si no tenían los equipos de protección individual adecuados. Si era así, la barrera no se abría y si llevaban todo de manera correcta, podían pasar”, resume. Un proceso que desarrolló a través de la tecnología del internet de la cosas (IOT) y que aprovechó para ponerlo en marcha también en su proyecto de trabajo de fin de grado.

Instalación más cómoda

El beneficio de la plataforma que ha ideado para los trabajos en altura es evitar “una instalación costosa para la empresa” por lo que su propuesta ahorra en costes y trabajo de montaje, pero sin perder la pertinente seguridad gracias a esta tecnología. Los cálculos para la propia estructura, elaborada con polímero reforzado con fibra de vidrio y la tecnología utilizada para ello, de identificación de radiofrecuencia, fueron los dos aspectos que más le costaron a la hora de desarrollar el proyecto, según confiesa. A eso hay que añadir el desarrollo del programa que hace que los trabajadores no puedan subir al a plataforma sin los equipos de protección individual adecuados, lo que ayuda a que la seguridad esté más que controlada en cada uno de estos trabajos.

Formación extra

Haber participado en el programa TCUE supone para la ingeniera una formación extra que sumará a su currículo. “Te dan un curso bastante amplio de emprendimiento y te ayudan a desarrollar la idea de negocio”, agradece. Y es que esta iniciativa de la USAL ofrece una tutela académica por personal docente e investigador, también empresarial, para la realización de talleres sobre protección industrial e intelectual, creación de empresas y posibilidad de realizar un plan de comercialización del prototipo, así como el desarrollo de un plan de negocio.

Una opción, la de llevar al mercado su plataforma de trabajos en altura, que considera bastante viable, aunque reconoce que la tiene en vista “a largo plazo”, puesto que ahora mismo está trabajando en un estudio de ingeniería —desde pocos días después de presentar su proyecto de fin de grado— dedicado a poner en marcha todo tipo de industrias dedicadas al sector cárnico. “Está muy bien, porque utilizan diferentes tipos de instalaciones, por lo que estoy aprendiendo mucho de ingeniería en diferentes aspectos”, valora.

Aumento de patentes

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria del Programa de Prototipos orientados al mercado para el curso 2022-2023. Los destinatarios son estudiantes de últimos cursos de cualquiera de las facultades de la USAL, así como aquellos que estén cursando un máster, para el desarrollo de proyectos de fin de grado o fin de máster en sus estudios. La convocatoria, en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa —Plan TCUE— 2021-2023 de la Junta de Castilla y León, se encuadra dentro del programa de actuaciones que es gestionado por la Fundación General para implementarlo en la Universidad de Salamanca y está incluida un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y la Junta de Castilla y León.

El objetivo es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de estudiantes de la USAL mediante la materialización y desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto o proceso con posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando así la creación de empresas y el registro de patentes en la USAL. La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática a través del sistema habilitado en el enlace tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado, donde también se podrán consultar las bases.