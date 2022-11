“Si queremos que los pueblos resulten atractivos para vivir, hay que invertir”

Pedro Rollán es senador y vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, aunque antes ha sido de todo en política. Fue alcalde de Torrejón de Ardoz y consejero de la Comunidad de Madrid antes de acceder a su Presidencia de manera interina tras la crisis de gobierno de Cristina Cifuentes. Ahora, recorre el país para trazar un plan de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, en un viaje que recientemente le ha llevado hasta la provincia de Zamora. En un encuentro con la dirección del partido, Rollán ha insistido en que ha de ser prioritario que recuperen el apoyo de los vecinos de los grandes núcleos de población. No en vano, el Partido Popular lleva dos mandatos consecutivos sin gobernar en Zamora, Benavente y Toro y, de las grandes capitales de la comunidad autónoma de Castilla y León, tan solo está al frente del Ayuntamiento de Salamanca.

–¿Ha venido a dar por fin el visto bueno al candidato a la Alcaldía de Zamora?

–Mantengo lo que siempre he dicho. El compromiso es que, antes de final de año, todos los hombres y las mujeres de Castilla y León sabrán quién será su candidato para las capitales de provincia, que son las que competen a la Dirección Nacional del Partido Popular.

–¿Cuál ha sido entonces el motivo de la reunión con el aparato del Partido Popular de Zamora?

–He venido a respaldar a los compañeros que están haciendo un gran trabajo en las alcaldías, al frente de la Diputación Provincial de Zamora y también en la Junta de Castilla y León. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está bajando los impuestos y aproximando la administración a los municipios de la comunidad, que es importantísimo. También he animado a los portavoces de la oposición a que dejen de serlo y pasen a obtener el apoyo y la confianza mayoritaria de los electores de Zamora. Quería conocer de primera mano lo que preocupa a los zamoranos, porque yo soy una correa de transmisión. Zamora, como Castilla y León, es un territorio muy presente en los parlamentos nacionales y lo que preocupa a los españoles es lo que ocupa al Partido Popular.

–El Partido Popular domina con claridad el medio rural de la provincia de Zamora, pero se le escapan desde hace ocho años los grandes núcleos como son la capital, Benavente y Toro. ¿Cómo tratarán de recuperar esa confianza en cinco meses?

–Me atrevo a decir que, más que dominar, lo que hacemos es servir. Y lo hacemos desde la máxima expresión que representa esa palabra, que significa estar al servicio. Ahora mismo tenemos la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Zamora, que es una institución importantísima, y también el gobierno autonómico. Pero, es verdad que hay ciudades importantes donde no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien. No hemos obtenido la confianza necesaria para gobernar y estamos en ello. Estamos trabajando para elegir a las mejores personas que nos representen y que puedan estar al servicio de los zamoranos. Lo que tenemos claro es que, para nosotros, el gobierno no es una meta sino una línea de partida. Un lugar para comenzar a revertir uno de los grandes problemas como es la despoblación. Y está claro que, si el Partido Popular tiene una confianza suficiente de los electores el 28 de mayo, se pondrán unos magníficos cimientos para conseguir servir a los españoles también desde la Moncloa.

–¿Se plantea Génova la posibilidad de hacer coincidir las municipales con unas autonómicas en Castilla y León para tratar de escapar de Vox en el Gobierno?

–La actual Dirección Nacional es muy respetuosa con los presidentes autonómicos. Un presidente como Alfonso Fernández Mañueco no se debe al Partido Popular, sino que pertenece al Partido Popular. Forma parte del partido y lo defiende, pero siempre un escalón por debajo de lo que tiene que defender a los intereses de los castellanos y leoneses. Ahora tenemos la fortuna de tener al frente de la Presidencia del Partido Popular a alguien que en primera persona ha defendido los intereses de España desde la defensa de los intereses de Galicia. Y está en perfecta sintonía con la importancia que representan los gobiernos autonómicos. No son delegaciones de partidos políticos, sino la sede de la soberanía autonómica. Por eso, será Alfonso Fernández Mañueco el que determine, desde la única perspectiva de la defensa de sus vecinos, cuándo convocar elecciones. Pero, no me consta que una repetición electoral forme parte del horizonte.

–¿Ha marcado Mañueco, con su pacto con Vox, una política de acuerdos válida para el próximo ciclo electoral municipal?

–Nosotros aspiramos a gobernar y a hacerlo en solitario. Somos una formación política con vocación de servicio público y esa vocación puede hacerse también en solitario, aunque para eso uno necesita el apoyo mayoritario de los vecinos. Hace mucho tiempo, el Partido Socialista puso de moda en este país el “todos contra el PP” y nos encontramos con que, si el Partido Popular no obtenía una mayoría absoluta, se quedaba con dos palmos de narices y perdía la oportunidad de gobernar, aunque hubiera ganado tranquilamente sobre el resto. Por eso, siempre aspiramos a gobernar en solitario y creo que es a lo que aspiran todas las formaciones. Lo que ocurre es que, si lo dice el Partido Popular, nos tachan de antidemocráticos.

–En clave nacional, precisamente, esta pasada semana Santiago Abascal e Inés Arrimadas han pedido reiteradamente a Alberto Núñez Feijóo unión de cara al planteamiento de una moción de censura contra Pedro Sánchez.

–La moción de censura tiene que llegar el 28 de mayo. Esa debe ser la fecha que marque la puerta de salida del presidente Pedro Sánchez y es la principal moción que se tiene que producir. Una moción de censura es una situación de estrés y de tensión para un gobierno. Si no prospera, quien sale refortalecido de una manera absolutamente clara es el presidente del Gobierno y, desde luego, el Partido Popular lo que menos desea es fortalecer la posición del peor presidente del Gobierno en el peor momento de la historia reciente de España.

–¿Por qué en el peor momento de la historia reciente?

–Todos los gobiernos de todo signo político afrontan una crisis cada dos o tres meses, pero este Gobierno tiene una crisis cada dos o tres días. Esta semana, por ejemplo, ha sido de máxima actualidad la inflación desbocada a un 7% que se suma al 6,7% del año anterior, con lo que tenemos un 13% menos de poder adquisitivo que hace dos años. También tenemos encima de la mesa cómo el presidente del Gobierno da por buenas las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya para que los golpistas deroguen el delito de sedición para volver a hacerlo y que no se les pueda condenar. No conformes con eso, quieren llevar a cabo una modificación del delito de malversación para que, cuando se liquida el patrimonio de todos los españoles, les salga gratis o casi gratis. Y tenemos a la sociedad perpleja y a no pocas mujeres atemorizadas al ver cómo una de las leyes más antisociales de este país, la conocida como “ley del solo sí es sí”, lejos de defender a las mujeres y condenar duramente a los violadores, ha supuesto que sean ya casi veinte los condenados beneficiados por reducciones de penas y algunos incluso saliendo ya de la cárcel.

–El Ministerio para el Reto Demográfico va a cumplir tres años de funcionamiento. ¿Valora algún avance?

–Lamento que se hayan perdido ya tres años. Mi padre es de un pueblo de 40 habitantes en la provincia de Salamanca. Si les preguntas a ellos qué avances valoran en estos tres años y si el Gobierno ha hecho algo por ellos, te dirán que no. Lo que sí ha ocurrido en estos tres años es que se ha perdido población. En este pueblo y en tantos otros. De manera que han puesto el foco en la despoblación, pero han hecho bien poco por ella. Es verdad que en los Presupuestos Generales del Estado se empiezan a ver algunas acciones como la fiscalidad diferenciada. Pero, lejos de incidir con decisión sobre ellas, quieren establecer una secuencia de hitos de manera progresiva y proporcional, alargada en el tiempo. La despoblación es agresiva, no concibe los tiempos y no los acompaña, sino que los fulmina. Si queremos pueblos con vida, hay que invertir.

–¿Qué propone el Partido Popular al respecto?

–Hubiera sido positivo dar más protagonismo a los ayuntamientos en la gestión de los fondos europeos Next Generation. Nosotros queremos que los pueblos tengan vida los 365 días del año, pero para eso hace falta que la gente pueda ganársela. El Partido Popular tiene la fortaleza de la presencia y representación en los pueblos de España, nadie tiene más. Hemos sido el partido del medio rural y de los municipios; los defendimos, los defendemos y los defenderemos. Pero es necesario establecer una hoja de ruta junto con la FEMP para garantizar que las personas puedan elegir el sitio donde vivir y que ese sitio no sea un hándicap para el desarrollo personal y profesional del día a día.