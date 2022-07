El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, instó este miércoles al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a recibir “algún curso sobre cómo coordinar una emergencia” donde pueda aprender “cosas básicas como cómo se piden las cosas o saber quién está al frente de un operativo” antes de solicitar al presidente del Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. “Se me abren las carnes cuando veo a un responsable político echar balones fuera de esta manera, hablando de que esto es una situación nacional, de que si el cambio climático o la Conferencia de Presidentes, con las carencias tan absolutamente básicas que están demostrando en la gestión de la situación”, señaló.

Puente relató cómo fue una operadora del 112 la que pidió ayuda al Ayuntamiento de Valladolid para desplazar una dotación a Tábara. El alcalde autorizó el envío para atender la emergencia, aunque solicitó que se pidiera por los cauces oficiales. Los bomberos vallisoletanos han trabajado durante varios días en Tábara incluso con dos dotaciones sin ningún tipo de amparo legal, ya que la única petición fehaciente de la Junta es un correo electrónico de un funcionario sin firmar.

Además, al llegar a Tábara, primero con una dotación y al día siguiente con dos, "no había nadie coordinando" hasta que un guardia forestal les indicó el trabajo a realizar, fundamentalmente la defensa de la población mientras los medios de la Junta se centraban en el incendio forestal.

En declaraciones difundidas por el Twitter municipal, Puente subrayó que la Junta de Castilla y León “no tiene excusa, puesto que el año pasado ya hubo un incendio de unas dimensiones tremendas en Ávila”. “Se supone que de ahí tenían que haber sacado alguna conclusión sobre cómo gestionar esto, y por lo que vemos o no han aprendido nada, o no han querido aprender nada, o es que les da igual y les resulta indiferente lo que suceda con esta tierra, y esta última conclusión es muy descorazonadora”, valoró.

DURA CRÍTICA DEL ALCALDE DE VALLADOLID A LA JUNTA POR LOS INCENDIOS DE ZAMORA

En ese sentido recalcó que “es desolador ver cómo arde la Comunidad, pueblos enteros y lugares de un valor natural enorme, y da la sensación de que quien está al frente de todo esto o no sabe, o no quiere o le da igual”. El alcalde quiso defender en cierto modo al consejero de Medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y aseguró que la situación actual “no se debe achacar a una persona sino a un gobierno, y si hay alguien que debe responder por ello es el presidente”.

“A mí Suárez- Quiñones me merece mucho respeto tanto en lo personal como en lo político, le creo un hombre cabal; esto excede al consejero. Hablamos de un despliegue que requiere de un presupuesto que no se está poniendo. El Ayuntamiento de Valladolid gasta en torno a 9 millones de euros año año más las inversiones en su servicio de extinción de incendios. Eso es un 2,5% del presupuesto consolidado del consistorio; el equivalente de la Junta serían 360 millones y no llegan a gastar ni 60 millones año. No es cuestión del consejero. Es una cuestión de una política general, en torno a una cuestión que es central y para la que no ha habido prevención ni un plan, porque no se ha tomado la situación en serio. Después llegan años como este con estas circunstancias climatológicas y salen a relucir todas las carencias, la falta de planificación, de interés y de medios”, lamentó.

En su intervención, Puente lamentó que desde el Ejecutivo regional no se haya solicitado oficialmente la colaboración del Ayuntamiento en la extinción de incendios en otras provincias, y aseguró que solo a través de una operaria del 112 se pidió que enviaran sendas dotaciones para sofocar el incendio desatado en la localidad zamorana de Tábara. “Al llega rnuestra primera dotación a Tábara no había nadie coordinando, y fue un guardia forestal el que le dijo a nuestra unidad lo que tenían que hacer”, señaló.