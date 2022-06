“Ahora si gusta tu trabajo, da igual que seas hombre o mujer”

La artista Menchu Uroz presenta sus últimas propuestas de pintura en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

–“Al aire” es el título de la muestra, ¿qué engloba?

–Mi anterior serie estaba relacionada con espacios interiores y hacía un guiño a arte con pintores conocidos en interiores. De manera paralela como hago muchos cuadernos de apuntes, estaba haciendo apuntes de mujeres en movimiento, como buceadoras. De ahí empezó a surgir la idea de nuevas obras en espacios abiertos. Me inspiré en los paisajes orientales, con las montañas en el agua. Mi trabajo es un poco onírico y me apetecía situar casas, porque me parece que es un lugar donde cobijarse. Además, mis figuras están un poco más en movimiento que otras veces y añadí vegetación.

–También introduce elementos urbanos, como las aceñas.

–Cuando comencé con esta serie hacía paisajes más desolados y poco a poco comencé a meter casas de playas, pero fui pasándolo a algo más urbano. En mis cuadros me gusta mezclar la parte más cálida, donde haya gente, con la parte más onírica con paisajes más desiertos. Al pintar las casas en el agua me acordé de las aceñas de Zamora y las incorporé en un par de cuadros.

–¿Es el guiño más claro que ha realizado a la ciudad dentro de sus creaciones?

–Quizá sí sea el guiño más fuerte a Zamora. Hace unos años pinté una serie que eran ventanas y ponía paisajes o arquitecturas de lugares reconocido y en uno puse el río y uno de los puentes de Zamora, se notaba más el guiño. En esta ocasión, pensé que no se iba a notar tanto, pero la gente lo está reconociendo.

–Hasta en el interior de las casas introduce siluetas en movimiento ¿por qué tiene tanto dinamismo?

–Quizá por contrastar con mi serie anterior que era más hierático. También he trabajado mucho los fondos con un toque más expresionista o abstracto. El movimiento de la vegetación acaba un poco fusionándose con el del agua y con el suelo, lo que va dirigiendo también un poco las figuras. Estas obras parten de los bocetos que he trabajado este año, pero en las obras finales están todo mezclado.

–¿Los bocetos son fruto de su imaginación?

–Sí, pero a veces tomo del natural cosas. Para esta serie utilicé a alguna amiga por el tema de las luces, pero la mayoría de veces son fruto de mi imaginación.

–Cromáticamente recurre a azules, magentas... ha cambiado un poco su paleta.

–Efectivamente, dentro de que yo los utilizo esos tonos he cambiado un poco.

–En su obra está presente la figura sobre todo de mujer. ¿Por qué le otorga tanta importancia?

–He incluido también a hombres, pero se ven menos. (Risas). Yo procedo de Bellas Artes donde las modelos casi siempre eran mujeres. Cuando pongo a la mujer represento más a la figura humana. Intento representar un estado de ánimo que plasmo a través de la figura femenina porque encuentro que tiene un punto más estético, es un planteamiento alejado de otros aspectos como el feminismo.

–La mujer durante años ha estado relegada a un segundo plano en la historia del arte. ¿Hemos avanzado en el ámbito artístico?

–Ahora si les gusta tu trabajo, da igual que seas hombre o mujer. Ahora hay muchas mujeres con excelentes trayectorias, pero es verdad que ellos nos sacan siglos de ventaja. Actualmente no hay diferencias.

–Intenta plasmar un estado de ánimo y sus obras transmiten positividad. ¿Es su objetivo?

–Totalmente. De partida yo soy positiva y tiendo a ello. A mí en mi trabajo, de manera no conscientemente, tiendo a pintar espacios ideales y agradables. Suelo pintar todos los días y cuando tienes un día malo, pintas más lento, pero cuando comienzas en una dinámica siguen en ella. Me gusta transmitir optimismo a la gente y que mi obra emocione a quien la vea.

–En las obras combina distintas técnicas.

–Llevaba mucho tiempo trabajando sobre madera. En esta ocasión, he vuelto más al lienzo. En cuanto a la técnica, tiendo a la técnica mixta combina el carboncillo con el óleo, que llevaba años sin tocarla, e introduzco tinta. En mis obras juego con los materiales, pues a mí me divierte más mezclar.

–Esa querencia por la mezcla se evidencia en varias obras tituladas “Hogares”. ¿Qué nos puede de ella?

–Es ver de cerca lo que estoy haciendo en grande. Este verano quiero probar esta nueva serie en grande para ver cómo funciona.

–El último año ha participado en varias ferias tanto en España como en el extranjero y ha logrado el premio “El Flechazo 2022” en la feria de arte contemporáneo Flecha en Madrid.

–Es una satisfacción trabajar tanto y que haya galerías y clientes que valoren tu trabajo.