La portavoz del Partido Popular de Zamora y procuradora en las Cortes de Castilla y León por la provincia, Leticia García Sánchez, ha manifestado hoy que los populares zamoranos se alegran y celebra que, "aunque sea con dos años de retraso, al fin el Gobierno de España haya dado un paso al frente para cumplir el compromiso" del Gobierno con Monte La Reina (Toro).

En este sentido, recuerda que el anuncio llega dos años después del anuncio, y después de que el presidente de la Junta de Castilla y León anunciara el pasado mes de julio que la Administración Autonómica aportará 15 millones de euros en los presupuestos regionales para el 2022, a los que se suman los 5 millones comprometidos por la Diputación Provincial de Zamora; después de que toda la sociedad civil zamorana lo haya reclamado; e incluso después de que Caja Rural de Zamora se haya ofrecido a financiar la totalidad del proyecto a interés cero.

"Una tomadura de pelo"

Leticia García considera “una tomadura de pelo” que Ana Sánchez afirme que el proyecto lo financiará "íntegramente" el Gobierno de Pedro Sánchez. "Primero, porque lo hace pidiendo de nuevo la implicación de las demás Administraciones que no son competentes, y que a pesar de ello se han comprometido a colaborar. Y, segundo, porque “con 20 millones todos sabemos que este proyecto no se financia. Ellos lo saben los primeros porque estimaron su coste en 85 millones y lo que ahora prevé el Gobierno presupuestar no llega siquiera a la cuarta parte", rebate García.

Del mismo modo, añade que el paso que ha dado el Gobierno es "gracias al impulso que ha dado la Junta, la Diputación y toda la sociedad civil zamorana”, asegura la portavoz del Partido Popular de Zamora.

Finalmente, desde el PP piden “expresamente al PSOE que se dejen de demagogia y de sacar pecho, porque la sociedad zamorana sabe perfectamente quien es el competente en la materia, que no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Defensa, sabe quién lo prometió en Zamora y sabe que 20 millones no son suficientes”. “Nos tememos mucho que la Legislatura acaba, quedan dos años, y no se ha desplazado ni un solo militar al Monte La Reina, ni se ha visto una máquina trabajando en el campamento militar”.