El compromiso de 15 millones de euros de la Junta de Castilla y León para el proyecto de Monte La Reina sirvió ayer al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para contraatacar el anuncio hecho por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de 20 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fernández Mañueco, que utilizó su cuenta en la red social de Twitter para recordar la apuesta del Ejecutivo autonómico del PP, “dijimos que apoyaríamos con una inversión de 15 millones y lo haremos”, concretó que “nosotros empujaremos”, no sin antes subrayar que “esperemos que el Gobierno de España se ponga a trabajar”. De modo que, en los próximos presupuestos de la Junta su presidente anuncia “una partida importante” para la implantación del campamento militar.

Lanza, asimismo, el guante a Sánchez al pedir una reunión “para abordar” el compromiso electoral del socialista, uno de los puntos estrella del mismo para impulsar el desarrollo económico de Zamora. “Espero que Sánchez tenga un hueco en su agenda”, manifestaba Mañueco ayer, “para abordar este proyecto y otros muchos pendientes en Castilla y León”. Y sentenciaba: “desde mi Gobierno seguiremos defendiendo el mejor futuro para nuestra tierra”.

A través de ese mismo medio, Fernández Mañueco deja constancia de que “mi compromiso con Monte La Reina en Zamora es rotundo. Dijimos que apoyaríamos con una inversión de 15 millones y lo haremos”.

El PP de Castilla y León respaldaba la palabras de su presidente autonómico y descalificaba “una partida para Monte La Reina insuficiente” del Gobierno central, aunque “atiende nuestra petición de incluir una partida en los presupuestos para Monte La Reina”. Subrayan que “no basta con un titular en un mitin, queremos un compromiso real con el medio rural”, un “mensaje” como el de Mañueco, “que desde el primer momento comprometió 15 millones”.

Barrios y Del Bien: La partida es insuficiente dejar en marcha la infraestructura

José María Barrios, el senador por Zamora y presidente del PP en esta provincia coincide con el alcalde de Toro, el exsocialista, Tomás del Bien, ambos señalan como “insuficientes” los 20 millones de euros para crear el campamento militar en Monte la Reina, y dudan de que con ese dinero pueda completarse la infraestructura para su funcionamiento en los dos años de legislatura restantes del PSOE, como prometió Pedro Sánchez en la precampaña electoral de abril de 2019. Ambos recuerdan que el montante total es de 85 millones, por lo que la noticia dejó un “sabor agridulce” a Barrios, desde el PP “esperábamos, al menos, la mitad del coste y no la cuarta parte”. Criticó duramente al PSOE por “el desprecio a las aportaciones al proyecto de otras administraciones”, los 15 millones de la Junta y los 5 millones de la Diputación de Zamora, cuando les acusaron de no colaborar. Incidió en que “hay que ver la previsión para los próximos años, porque a ese ritmo no se llega ni de lejos a cumplir la promesa electoral”.

Tomás del Bien tomó el anuncio como “muy positivo, estamos contentos, pero expectantes de nada sirve si no se ejecuta, como los 20 millones de presupuesto para la A-11, donde no se ha hecho nada”· El Ayuntamiento de Toro se ofrece a “sumar, agilizar los permisos, estamos a disposición del Gobierno central”.

Zamora 10 exige que se ejecute

La Asociación para el Desarrollo de Zamora recibió “con mucha ilusión” el anuncio de Sánchez, indicó el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto. “Por fin ha dado el paso que veníamos reivindicando hace años”, con una partida “importante y suficiente” para su puesta en marcha, recoge Ical. Pero exige al Gobierno central su conclusión ante “las tristes experiencias de proyectos que se consignan y no llegan” a su fin. Considera “el logro” una prueba de que “si todos trabajamos en la misma dirección se pueden conseguir cosas. Esperemos que esto marque un antes y un después para la provincia”.

Zamora 10 pide, “sobre todo, que se le dé continuidad" al proyecto, con nuevas partidas presupuestarias que garanticen su realización. No obstante, Prieto declaró que "es una alegría para todos los habitantes de Zamora".

