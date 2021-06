Un centenar de zamoranos y zamoranas ha clamado contra la violencia de género y contra la violencia vicaria, la que ejerce el maltratador contra sus hijos para causar más daño a las mujeres que han sido sus parejas, ante la sede del Ayuntamiento de la capital, donde la Coordinadora Feminista denunció "la injusticia patriarcal que sigue considerando que un maltratador es un buen padre".

Las feministas denunciaron, un vez más, que "las mujeres son torturadas por los hombres, por el sistema patriarcal que ni las cree ni las protege porque considera que los derechos de los hombres están por encima de todo".

Esa posición de lucha contra las actitudes machistas contra las mujeres, que protege y consiente el patriarcado, marcó la intervención de la Coordinadora, que recordó que los últimos crímenes machistas y vicarios "nos hace más presente, si cabe, la desesperación que deben tener las madres que piensan que les puede suceder lo mismo a sus hijos e hijas". El acto comenzó así, haciendo referencia al "asesinato de Olivia y la desaparición de Anna, las dos hermanas de Tenerife, además de al sufrido este jueves a manos de suexpareja por una adolescente de 17 años, Rocío, que deja huérfano a un bebé.

La respuesta a la convocatoria de la Coordinadora Feminista de Zamora en la Plaza Mayor tuvo gran repercusión, como se destacó durante el mensaje lanzado, que comenzó con un "os hemos echado de menos" en alusión a la escasa participación ciudadana en las últimas concentraciones celebradas en la capital, especialmente durante el duro año de pandemia, en el que se ha incrementado el número de casos de violencia machista y de denuncias.

No faltaron los eslóganes contra el machismo y sus formas de violencia que molestaron a algún exaltado que consumía en las terrazas e intentó reventar el acto pacifico, sin lograrlo, con exabruptos contra la lucha feminista que representaba la concentración. Las mujeres y hombres presentes, de todas lad edades incluso niños y niñas, gritaban: "la sociedad unida en lucha antimachista"; "no más violencia contra las mujeres, no más violencia contra sus hijos e hijas" ; "no más violencia patriarcal" o "¡basta ya! ".

La Coordinadora de Zamora se sumó así la noche de este viernes a los movimientos feministas de todo el país que han convocado a través de redes sociales a la ciudadanía para participar en concentraciones contra esta lacra social en diversas ciudades del país , tras el asesinato de la niñas de Tenerife, Anna y Olivia, según todos los indicios cometido por su padre, que advirtió a su madre de que nunca más las vería tras no entregarle a las niñas después de los últimos días que estuvo con ellas, tras lo que desapareció con las pequeñas. El cuerpo sin vida de una de ellas fue hayado en el fondo del mar, dentro de en un macuto y lastrada.

En la Plaza Mayor de Zamora estuvo muy presente el recuerdo a las 19 mujeres asesinadas desde enero en nuestro país por sus exparejas. Los eslóganes contra este sistema que niega los mismos derechos a mujeres y hombres han clamado ante el Ayuntamiento entre los aplausos de las personas presentes, entre las que había un nutrido número de jovenes, de chicas y chicos.