Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, compareció en la sala de prensa del Ruta de la Plata después de la derrota ante DUX Internacional de Madrid para defender a capa y espada al director deportivo, César Villafañe, en una intervención en la que recordó que es la directiva la que sustenta al club económicamente y que "antes se irá el equipo a la mierda" que despedir al leonés, al que calificó de "hermano".

"Solamente quiero dejar claros varios aspectos: El primero, que me parece increíble que se pida la dimisión del director deportivo cuando, no hace tanto, el director deportivo es que, cuando este equipo estaba en la mierda, y digo antes de desaparecer, es el que hizo lo que hizo junto al míster Movilla para ascender al equipo. Creo que la gente tiene poca memoria y el que siga con esa puta memoria que se quede en su casa. No necesitamos a nadie que venga a gritar Villafañe dimisión", inició Víctor de Aldama su discurso en rueda de prensa, sin permitir preguntas en una exposición visceral y sin guardar las formas.

"Lo siguiente, la plantilla que tenemos, no dicho por nosotros sino por expertos de la liga, es la cuarta mejor de la liga. Así que algo bueno habrá hecho el director deportivo para fichar a los jugadores que se han fichado, cuando un Luque viene de la Cultural Leonesa, se ha traído a Pau Torres... el panameño que tenemos está en la selección absoluta de su país, Dongou viene del Barcelona; Carlos Ramos, Dani Hernández... No sé, parece que tampoco tenemos memoria y no recordamos lo que se tiene o se deja de tener", continuó, añadiendo acto seguido: "Y vuelvo a repetir, en este momento, somos nosotros los únicos que estamos apoyando y tirando del carro y poniendo dinero. Muy importante lo que acabo de decir, seguimos poniendo dinero, porque otros clubes están desapareciendo y no pagan a sus jugadores, nosotros estamos ahí. Y estoy cansado, cansado de que en Zamora no se nos apoye, cansado de que la afición no nos apoye y cansado de que se metan con la directiva y con la dirección deportiva y los jugadores. Si Zamora quiere tener un equipo profesional y en la categoría que se merece, que apoyen y que tire todo el mundo y que tiren hacia el equipo. Y si no, que se queden en su casa porque estoy cansado, aquí los únicos que ponemos dinero somos nosotros, nadie más. Ya está bien".

Por último, y tras dar "las gracias" el propio César Villafañe por "el apoyo en estos momentos, que es importantísimo", Víctor de Aldama cerró su intervención subrayando: "Si alguien está intentando que hagamos dimitir al director deportivo, que es César Villafañe, eso no va a ocurrir. Sigan diciendo lo que quieran decir, este señor no solo es el director deportivo, es mi hermano, para que quede claro ya de una vez. Este señor no va a dimitir, pase lo que pase. Antes se va el equipo a la mierda o desaparece, como estaba a punto de desaparecer hace cuatro años, antes de que este señor se vaya".