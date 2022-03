El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias recalcó que la semana está siendo positiva para el equipo en cuanto a su enfermería y destacó que el salmantino Juannan continúa su proceso de recuperación del tono deportivo tras recibir el alta de su lesión: “Ya tiene el alta médica aunque todavía no la deportiva” y destacó además la buena noticia de que Jordan podría reducir el periodo de recuperación de su dolencia: “Parece que va a adelantar algún plazo, tal vez una semana” y Cordero también podría estar disponible este fin de semana, con lo que tendría a su dispoción la plantilla entera en la próxima semana, lo que vendrá bien ya que son varios los jugadores que han acumulado cuatro tarjetas amarillas.

Iglesias califica el Dux como un equipo que tiene jugadores “de buen pie y con capacidad de asociación. En su campo hacen buenos partidos pero no es reflejo de lo que es en realidad ya que suelen jugar mejor fuera. Tiene jugadores con experiencia de medio campo hacia adelante, con calidad, capacidad de asociación y buen uno contra uno. Va ser un partido en la línea de los tres últimos que llevamos, sobre todo el del Badajoz y de la SD Logroñés. El Dux seguro que nos va venir a apretar arriba, va a querer llevar la iniciativa y esperemos seguir dando pasos, siendo el Zamora que quiere el balón que tiene posesiones largas y que genere ocasiones, pero, claro, que las meta. Creo que tanto el día contra Sanse, como en Badajoz en la primera parte, el Zamora pudo llevar la iniciativa pero hay que meter las ocasiones. Seguiremos trabajando muy bien porque el equipo transmite una gran seguridad y optimismo. El equipo, en cuanto vuelva a ganar, va a ser capaz de encadenar varias victorias seguidas de nuevo y vamos a remontar”. El técnico gallego recuerda que quedan trece jornadas y “todos queremos ganar, no tanto por la clasificación, que también, sino por recuperar la moral. Porque el equipo hace las cosas bien, incluso mejor que cuando llegamos, pero no tenemos la recompensa del gol. En cuanto gane ese partido, el equipo se va a quitar esa losa de encima porque transmite tranquilidad y seguridad”.