El Zamora CF alargó una semana más su negativa racha de resultados en este año y encajó una nueva derrota. Esta vez en casa, ante un rival con su mismo objetivo como el DUX Internacional de Madrid; un adversario que sacó provecho de los infantiles fallos de la zaga local en la primera mitad y que se marchó del Ruta de la Plata con tres puntos de oro en una jornada que deja la salvación más lejos del cuadro de Yago Iglesias, que sigue reñido con el gol.

Sin ganar desde que arrancó 2022 y tras seis partidos sin marcar, el Zamora CF tenía un compromiso ineludible con la victoria frente al Dux Internacional de Madrid. Una cita más apremiante de lo que ya era al inicio de la jornada tras conocerse resultados adversos de rivales directos en una lucha por la permanencia cada día más compleja.

Necesitado de los tres puntos, el cuadro rojiblanco saltó al verde con un once incisivo y bien abrigado por una afición que respondió a la llamada del club y su intento por llenar las gradas. Un apoyo que trataría de impulsar al bloque de Yago Iglesias, en esta ocasión con Dongou en punta y las vueltas de Parra y Javi Navas a la banda derecha como grandes novedades.

Ni dos minutos tardó el delantero criado en el FC Barcelona en crear peligro, pero su primera asociación con César Yanis fue detenida por fuera de juego. Era la carta de presentación de un Zamora CF ambicioso, aunque poco cómodo dada la alta presión de los visitantes.

Con ambos equipos bien plantados y sin prisa en la construcción de sus ataques, el duelo prometía desarrollarse a un ritmo bajo y sin muchas ocasiones. Un guion que se cumplió hasta el minuto 7, cuando una falta de Molina cerca del banquillo zamorano fue rápidamente puesta en juego por los madrileños, encontrando a su estrella, un David Barral que controló el cuero, recortó y batió a Pau Torres sin miramientos.

El marcador ya estaba en contra y el Zamora CF necesitaba dar un rápido paso al frente. Su rival se echó atrás, a esperar en su campo, y los locales pasaron a dominar el cuero. Eso sí, sin producir peligro alguno de forma inmediata. Carlos Ramos, con un chut raso muy lejano y desviado, firmó la primera intentona a los doce minutos.

Hubo que esperar más de tres minutos para gozar de otra opción, en una falta lateral bien despejada por los visitantes, si bien la más clara antes del paso por el cuarto de hora la tuvo el Dux Internacional en una contra finalizada con un tiro alto de Álvaro.

También arriba se fue una falta en la frontal del área que lanzó Jorge Fernández tras una fea entrada de Barral sobre Carlos Ramos a los veinte minutos de juego. Muy poco para un Zamora CF que, cinco minutos después, vería todavía más lejos la victoria en otro error defensivo.

Ocurrió de nuevo por la banda izquierda del ataque madrileño y otra vez con Barral controlando el cuero por detrás de la zaga rojiblanca. Sin embargo, en esta ocasión, cedió el cuero atrás para que se pudiera efectuar un centro preciso a la cabeza de Bonaldo, que en el corazón del área remató el cuero lejos del alcance de Pau Torres.

Si el primer gol hizo reaccionar al cuadro de Iglesias, el segundo le sentó como un jarro de agua fría y, en las siguientes acciones, el DUX Internacional de Madrid pudo ampliar su cuenta varias veces. Desde un disparo tapado por Pau Torres, a un remate tras saque de esquina o una incursión de Mancebo que nunca debió tener lugar. Una sucesión de ocasiones sin respuesta por parte del Zamora CF.

Había transcurrido media hora y ya no había ni señal del equipo local que se vio al comienzo. Dongou no había tocado ni un balón, las bandas apenas habían generado peligro y, para colmo, las decisiones arbitrales tampoco ayudaban. La sensación era de impotencia y, por mucho que el cuero estuviera en poder rojiblanco o que César Yanis probara al meta rival, daba la impresión que llegaría antes el 0-3 en una contra visitante que el 1-2.

Con todo en contra, era pronto para bajar los brazos y, en el último cuarto de hora del primer acto, el Zamora CF hizo todo lo posible por marcar gol. Y cerca estuvo de lograrlo pero, solo ante el portero, Javi Navas remató al palo equivocado en el minuto 35; o cuando Yanis encontró por fin a Dongou, cuyo acrobático remate en el 41 no halló portería.

Por fortuna, también Barral entre medias un nuevo mano a mano contra Pau Torres y la diferencia no aumentó antes del descanso, al que se llegó con un pesado 0-2 en contra del Zamora CF.

Yago Iglesias movió el banquillo entre una parte y otra. No le quedaba otra, y su apuesta fue la de dar entrada a Garay y a Luque por Parra y Cordero. Era momento de arriesgar, quitar un defensa y tratar algo nuevo. Y si bien el equipo salió con ganas, controlando el cuero, y merodeando el área rival, la primera opción de gol en la reanudación fue visitante. De nuevo para Barral, cuyo egoísmo evitó problemas a los rojiblancos.

El Zamora CF embotelló a su rival en los siguientes minutos, recuperando fácil el cuero cuando la zaga rival se deshacía de él. Sin embargo, apenas generó ocasiones al comienzo del segundo acto. La única y más destacada, fue un cabezazo de Carlos Ramos desviado tras un centro desde la derecha.

La falta de gol obligó a Iglesias a realizar nuevos cambios. Herrera sustituyó a un Dongou prácticamente inédito y Losada entró en lugar de un Jorge Fernández menos acertado que otras veces. Y el delantero, nada más entrar, ya rompió el tedio con un tiro lejano; eso sí, demasiado desviado. El mediapunta, lo intentó poco después (minuto 64) con una floja y complicada volea.

Tras estas dos buenas acciones, Barral tuvo otra vez una carrera para hacer el 0-3 pero topó con Pau Torres, como un tiro de Yanis se encontró después con el visitante Badisashile. Fueron minutos de bastante actividad, a los que siguieron otros con menos emoción, dominados por un DUX Internacional cómodo a la hora de dormir el partido o generar a la contra.

Baselga fue la última nave por quemar de un Zamora CF desquiciado con el arbitraje tras el triple cambio rival, pues DUX Internacional de Madrid bordeó las normas del reglamento en la línea de cal. El árbitro desoyó la queja y amonestó al banquillo local, al que había avisado con anterioridad.

Nada de esto beneficiaba al cuadro local, con poco más de quince minutos para hacer dos goles. El doble que en los últimos seis partidos, aunque esta vez no fue por falta de oportunidades. Primero un gran centro de Losada que Herrera no pudo cabecear, después un saque de esquina salvado bajo palos por el meta visitante y, a continuación, un rechace de la defensa capitalina que cerca estuvo de sorprender a Badisashile. Pero no hubo fortuna.

Los diez minutos finales fueron la culminación de otro "quiero y no puedo" de los rojiblancos. Con todos sus hombres arriba, el Zamora tuvo oportunidades de todos los tipos pero las falló todas, sin excepción. Mientras, el DUX Internacional de Madrid manejó con soltura el paso del tiempo, gozó del cuero y demostró que basta con poco para ganar a este Zamora CF. Un equipo que ayer saldó caros los infantiles errores de su defensa y cuya larga riña con el gol le hace perder comba en la lucha por una salvación que, ahora, está un poco más lejos. Y la afición, más distante de un proyecto a cuyo responsable, Villafañe, se le volvió a pedir la dimisión desde la grada.